Kiütötte az oroszlányiakat, sorozatban harmadik végső sikerére hajthat az ASE (galéria)
Első sikerét aratta saját közönsége előtt az újraformálódó Atomerőmű SE, amely a kaposváriak ellen elveszített felkészülési mérkőzés után a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna elődöntőjében 91–68-ra legyőzte az MVM-OSE Lions csapatát.
Alekszandr Joncevszki gárdája az első tíz percben harminc pontot tett az eredményjelzőre, a félidőre pedig már tizenhat egységgel ment az oroszlányiak előtt. Az utolsó felvonásra 74–48-ra fordultak a felek, végül az amerikai Zena Edosomwan vezérletével magabiztosan győztek a paksiak. A center 19 pontja mellé leszedett 9 lepattanót és kiosztott öt gólpasszt, amivel – a 16 pontot jegyző és 5 asszisztot adó Benke Szilárddal holtversenyben – 23-as VAL-értékkel zárta az elődöntőt.
Az Atomerőmű SE ellenfele az Alba Fehérvár lesz a szombaton 18.30 órakor kezdődő fináléban, a bronzmérkőzésen az Oroszlány a cseh Brnóval találkozik 16 órától a Gesztenyés úti sportcsarnokban.
XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna, elődöntő
Atomerőmű SE–MVM-OSE Lions 91–68 (30–14, 26–18, 18–16, 17–20)
Paks, 500 néző. V.: Győrffy, Farkas P., Radnóti
ASE: Hicks 10/6, Bluiett 14/9, Benke 16/12, Révész 4, Edosomwan 19. Csere: Michell 6/3, Halmai 5/3, Krivacevic 9, Cohill 4, Géringer 2, Arnold B. 2, Nagy D.
Az Oroszlány legjobb dobói: Doss Jr. 19, Sövegjártó 16/12, Sejfic 13/3
XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna, megnyitóFotók: Molnár Gyula
Morgen Ferdinánd Emléktorna, elődöntő: Atomerőmű SE–MVM-OSE LionsFotók: Molnár Gyula