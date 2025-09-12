Soha nem felejtik el Pakson a fiatalon elhunyt sportolót (galéria)

Felfogni is hihetetlen, hogy tizenhárom éve már annak, hogy elhunyt az Atomerőmű SE és az ország egyik legtehetségesebb kosárlabdázója. A 21 esztendős Morgen Ferdinánd 2012 szeptemberében főartéria-elégtelenség miatt szívműtéten esett át, két héttel később azonban rosszullét miatt kórházba került, ahol összeesett és már nem tudták megmenteni az életét.

Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE csapatkapitánya koszorúzza meg Morgen Ferdinánd emlékhelyét

Fotó: Molnár Gyula

Nevelőegyesülete azóta magyar bajnok centeren tiszteletére minden évben megrendezni az emléktornát, aminek megnyitóján Gulyás Róbert szakosztályelnök elmondta, Morgen Ferdinándnak még a pályán kellene játszania a társakkal, most mégis az ő emlékére rendeznek tizenharmadik éve tornát. Azonban ez a szám azt jelzi, nem felejtették el és nem is fogják elfelejteni őt. A torna első elődöntőjében az Alba Fehérvár 95–80-ra győzte le az Európa Kupa-selejtezőre készülő cseh bajnoki ezüstérmes Basket Brnót.

A Morgen Ferdinánd Emléktorna másik elődöntőjéről, ahol a házigazda Atomerőmű SE az oroszlányi MVM-OSE Lions csapatával mérkőzött meg, szintén beszámolunk portálunkon. A bronzmérkőzést 16, a döntőt 18.30 órakor rendezik szombaton a Gesztenyés úti sportcsarnokban.