Morgen Ferdinánd Emléktorna

1 órája

Soha nem felejtik el Pakson a fiatalon elhunyt sportolót (galéria)

Címkék#morgen ferdinánd emléktorna#Morgen Ferdinánd#ASE (kosár)#Atomerőmű SE

Fehérvári sikerrel indult a XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna nemzetközi felkészülési torna Pakson.

Teol.hu

Felfogni is hihetetlen, hogy tizenhárom éve már annak, hogy elhunyt az Atomerőmű SE és az ország egyik legtehetségesebb kosárlabdázója. A 21 esztendős Morgen Ferdinánd 2012 szeptemberében főartéria-elégtelenség miatt szívműtéten esett át, két héttel később azonban rosszullét miatt kórházba került, ahol összeesett és már nem tudták megmenteni az életét.

morgen ferdinánd emléktorna megemlékezés atomerőmű se
Eilingsfeld János, az Atomerőmű SE csapatkapitánya koszorúzza meg Morgen Ferdinánd emlékhelyét
Fotó: Molnár Gyula

Nevelőegyesülete azóta magyar bajnok centeren tiszteletére minden évben megrendezni az emléktornát, aminek megnyitóján Gulyás Róbert szakosztályelnök elmondta, Morgen Ferdinándnak még a pályán kellene játszania a társakkal, most mégis az ő emlékére rendeznek tizenharmadik éve tornát. Azonban ez a szám azt jelzi, nem felejtették el és nem is fogják elfelejteni őt. A torna első elődöntőjében az Alba Fehérvár 95–80-ra győzte le az Európa Kupa-selejtezőre készülő cseh bajnoki ezüstérmes Basket Brnót.

A Morgen Ferdinánd Emléktorna másik elődöntőjéről, ahol a házigazda Atomerőmű SE az oroszlányi MVM-OSE Lions csapatával mérkőzött meg, szintén beszámolunk portálunkon. A bronzmérkőzést 16, a döntőt 18.30 órakor rendezik szombaton a Gesztenyés úti sportcsarnokban.

XIII. Morgen Ferdinánd Emléktorna, megnyitó

Fotók: Molnár Gyula

 

 

