Sokáig jól tartotta magát, de a végére sima vereséget szenvedett a DFC

A meccs elején gyorsan bekapott gól ellenére sokáig jól tartotta magát a vendég dombóvári csapat az akadémisták ellen. A második félidőben aztán 11 perc alatt három gólt lőttek a fővárosi kék-fehérek, magabiztossá téve győzelmüket. A Dombóvár továbbra is a 16 csapatos mezőny egyetlen csapata, amelynek még nincs győzelme.

NB III Délnyugati-csoport, 9. forduló

MTK Budapest II–Dombóvári FC 4–0 (1–0)

Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, v.: Kiss M. (Szabó R., Jávorka)

Dombóvári FC: Nagy Sz.– Pintér M. (Reizinger Patrik, 78.), Reizinger Dániel, Félegyházi (Gulyás M., 73.), Mayer M., Párkányi, Bunevácz, Sebestyén B., Szatmári, Kilin (Kolesznyikó, 86.), Sárosi. Edző: Martinka Dániel

Gólszerzők: Molnár P. (77., 83.), Csucsánszky Z. (8.), Ebot (88.).



