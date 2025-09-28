szeptember 28., vasárnap

nb iii-as foci

44 perce

Sokáig jól tartotta magát, de a végére sima vereséget szenvedett a DFC

Címkék#Dombóvári FC#NB III-as foci#labdarúgás

Az NB III 9. fordulójában a sereghajtó Dombóvár hiába küzdött nagyot, az MTK II érvényesítette a papírformát.

Teol.hu

A meccs elején gyorsan bekapott gól ellenére sokáig jól tartotta magát a vendég dombóvári csapat az akadémisták ellen. A második félidőben aztán 11 perc alatt három gólt lőttek a fővárosi kék-fehérek, magabiztossá téve győzelmüket. A Dombóvár továbbra is a 16 csapatos mezőny egyetlen csapata, amelynek még nincs győzelme. 

 

NB III Délnyugati-csoport, 9. forduló 

MTK Budapest II–Dombóvári FC 4–0 (1–0) 
Budapest, Sándor Károly Labdarúgó Akadémia, v.: Kiss M. (Szabó R., Jávorka)
Dombóvári FC: Nagy Sz.– Pintér M. (Reizinger Patrik, 78.), Reizinger Dániel, Félegyházi (Gulyás M., 73.), Mayer M., Párkányi, Bunevácz, Sebestyén B., Szatmári, Kilin (Kolesznyikó, 86.), Sárosi. Edző: Martinka Dániel
Gólszerzők: Molnár P. (77., 83.), Csucsánszky Z. (8.), Ebot (88.). 


 

