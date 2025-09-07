szeptember 7., vasárnap

Három érem Győrből

57 perce

Nagy hajrá után ezüstéremmel zárta a hazai világbajnokságot Kiszli Vanda

Kiszli Vanda három számban állt rajthoz a hazai rendezésű kajak-kenu világbajnokságon, ahol előbb a rövid körös versenyen bronzot, a klasszikus távon egyesben ezüstöt szerzett. A győri világesemény vasárnapi zárónapján Szerafin Zsófiával párosban mehetett a tizedik aranyáért és a 25,5 kilométeren végig jó esélye volt erre.

Kiszli Vanda Szerafin Zsófiával ezüstérmes a győri vb-n

A hat futószakasszal tarkított távon utolsó etapján a Sinkó Panna, Csépe Panna magyar egységgel és a spanyol kettőssel küzdöttek nagyot. A beszállás Tania Fernandez, Tania Alvarez duónak sikerült jobban, és bár Kiszliék az utolsó méterekig nem adták fel, végül a hispánoké lett az aranyérem.

A győri világbajnokságon a szekszárdi Jámbor Lottinak egészségügyi probléma miatt fel kellet adnia egyes futamát, párosban viszont ezüstérmet szerzett. Klubtársa, a pályafutása első világeseményén szereplő Görbe Dávid 15 évesen vb-negyedik lett kajak párosban.

 

