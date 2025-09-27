szeptember 27., szombat

NB III-as előzetes

4 órája

A hibátlan hazai mérleg megőrzése a Szekszárd célja a vármegyei derbin

Címkék#Szekszárdi UFC#NB III-as foci#Majosi SE

Ha nyolc forduló után rövid elemzést kellene adni a két csapat szezonrajtjáról, akkor elmondható, hogy túlteljesítették az előző idény hasonló időszakát. A nyáron edzőváltáson átesett, két héttel a bajnokság kezdete előtt még majdhogynem fehér zászlót lobogtató Szekszárd és az idei kiírásra nagyobb célokat kitűző Majos is hat ponttal gyűjtött többet, mint tavaly ilyenkor.

nb iii szekszárdi ufc majosi se
Jön az újabb Szekszárd–Majos rangadó az NB III-ban
Fotó: Kiss Albert (archiv)

Sorminta az NB III-as örökmérlegben

A sárga-feketék eredményességében közre játszik, hogy hazai pályán mind a négy bajnokijukat megnyerték (Érd 1–0, PEAC 3–1, Nagykanizsa 2–1, Siófok 3–1), és ha háromgólos előnyüket nem adják le Dombóváron (5–5), valamint az addig pont nélküli Balatonlelle otthonában nem kapnak ki (0–2), még előkelőbb helyen állnának a mostani nyolcadik pozíciónál.

A majosiak ott kopogtatnak a dobogós helyezések képzeletbeli ajtaján – a legtöbb gólt szerezve –, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ott vannak a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata között. A negyedik helyük a tabellán szintén a kiváló hazai mérlegnek köszönhető (négy győzelem, egy vereség), de az idegenben három meccsen megszerzett négy pont sem mondható rossznak – főleg úgy, hogy a vereséget Nagykanizsán szenvedték el a völgységiek.

Az egymás elleni NB III-as mérlegük egál, ráadásul úgy, hogy az első négy mérkőzést a Szekszárd, a legutóbbi négyet viszont kivétel nélkül a Majos nyerte meg.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 9. forduló
Szeptember 28., vasárnap
11.00 Paksi FC II–Iváncsa KSE
16.00 Szekszárdi UFC–Planet Home Majosi SE
17.00 MTK Budapest II–Dombóvári FC

 

