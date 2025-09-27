A hibátlan hazai mérleg megőrzése a Szekszárd célja a vármegyei derbin

Ha nyolc forduló után rövid elemzést kellene adni a két csapat szezonrajtjáról, akkor elmondható, hogy túlteljesítették az előző idény hasonló időszakát. A nyáron edzőváltáson átesett, két héttel a bajnokság kezdete előtt még majdhogynem fehér zászlót lobogtató Szekszárd és az idei kiírásra nagyobb célokat kitűző Majos is hat ponttal gyűjtött többet, mint tavaly ilyenkor.

Jön az újabb Szekszárd–Majos rangadó az NB III-ban

Fotó: Kiss Albert (archiv)

Sorminta az NB III-as örökmérlegben

A sárga-feketék eredményességében közre játszik, hogy hazai pályán mind a négy bajnokijukat megnyerték (Érd 1–0, PEAC 3–1, Nagykanizsa 2–1, Siófok 3–1), és ha háromgólos előnyüket nem adják le Dombóváron (5–5), valamint az addig pont nélküli Balatonlelle otthonában nem kapnak ki (0–2), még előkelőbb helyen állnának a mostani nyolcadik pozíciónál.

A majosiak ott kopogtatnak a dobogós helyezések képzeletbeli ajtaján – a legtöbb gólt szerezve –, és azt sem szabad elfelejteni, hogy ott vannak a Mol Magyar Kupa legjobb harminckét csapata között. A negyedik helyük a tabellán szintén a kiváló hazai mérlegnek köszönhető (négy győzelem, egy vereség), de az idegenben három meccsen megszerzett négy pont sem mondható rossznak – főleg úgy, hogy a vereséget Nagykanizsán szenvedték el a völgységiek.

Az egymás elleni NB III-as mérlegük egál, ráadásul úgy, hogy az első négy mérkőzést a Szekszárd, a legutóbbi négyet viszont kivétel nélkül a Majos nyerte meg.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 9. forduló

Szeptember 28., vasárnap

11.00 Paksi FC II–Iváncsa KSE

16.00 Szekszárdi UFC–Planet Home Majosi SE

17.00 MTK Budapest II–Dombóvári FC