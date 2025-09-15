szeptember 15., hétfő

Vármegyei III. osztály

36 perce

Nem kegyelmezett ellenfelének a bajnoki címvédő Szedres

Címkék#vármegye III.#Szedres#labdarúgás

A megye háromban győzelemmel kezdte az új bajnoki évadot a Szedres és a Zomba, a nyáron teljesen átalakult Gyapa-Dunaszentgyörgy döntetlent játszott, csakúgy mint a Gerjen a Döbrököz otthonában.

Teol.hu

Megyei III. osztály, 2. forduló, Dél

Döbröközi KSE–Gerjeni SE 1–1 (0–0). Döbrököz, v.: Takács M. (Solyom, Takács Z). Gólszerzők: Török Cs. (84.), illetve Kövesdi (59.). Kiállítva: Krémer (Gerjen, 84.). 
Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 3–3 (3–1). Csikóstőttős, v.: Tóth T. (Albert, Farkas T.). Gólszerzők: Fehér A. (12., 17.), Teplán (29.), illetve Horváth B. (26.), Jóni (51.), Gaál (92.). Kiállítva: Csicsó (Gyapa, 86.).
Szedresi SE–Dalmand SK 17–0 (7–0). Szedres, v.: Tálas (Heitzmann, Málinger). Gólszerzők: Farkas M. (13., 18., 37., 55., 61., 71.), Rikkers (9., 68., 76., 79., 88.),  Bíró A. (31., 65.), Szabó T. (8.), Fodor (22), Simcsik (78.), Vámosi (83.). 
Sióagárdi SE–KSE Zomba 2–4 (1–1). Sióagárd, v.: Szappanyos (Topánka, Weitner). Gólszerzők: Sümegi (37.), Dóczi (67.), illetve Péter A. (4., 65.), Frankovszky (76.), Márton Á. (88.). 
A Gyönki SE szabadnapos volt. 
 

