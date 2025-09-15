36 perce
Nem kegyelmezett ellenfelének a bajnoki címvédő Szedres
A megye háromban győzelemmel kezdte az új bajnoki évadot a Szedres és a Zomba, a nyáron teljesen átalakult Gyapa-Dunaszentgyörgy döntetlent játszott, csakúgy mint a Gerjen a Döbrököz otthonában.
Megyei III. osztály, 2. forduló, Dél
Döbröközi KSE–Gerjeni SE 1–1 (0–0). Döbrököz, v.: Takács M. (Solyom, Takács Z). Gólszerzők: Török Cs. (84.), illetve Kövesdi (59.). Kiállítva: Krémer (Gerjen, 84.).
Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 3–3 (3–1). Csikóstőttős, v.: Tóth T. (Albert, Farkas T.). Gólszerzők: Fehér A. (12., 17.), Teplán (29.), illetve Horváth B. (26.), Jóni (51.), Gaál (92.). Kiállítva: Csicsó (Gyapa, 86.).
Szedresi SE–Dalmand SK 17–0 (7–0). Szedres, v.: Tálas (Heitzmann, Málinger). Gólszerzők: Farkas M. (13., 18., 37., 55., 61., 71.), Rikkers (9., 68., 76., 79., 88.), Bíró A. (31., 65.), Szabó T. (8.), Fodor (22), Simcsik (78.), Vámosi (83.).
Sióagárdi SE–KSE Zomba 2–4 (1–1). Sióagárd, v.: Szappanyos (Topánka, Weitner). Gólszerzők: Sümegi (37.), Dóczi (67.), illetve Péter A. (4., 65.), Frankovszky (76.), Márton Á. (88.).
A Gyönki SE szabadnapos volt.