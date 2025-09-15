Nem kegyelmezett ellenfelének a bajnoki címvédő Szedres

Megyei III. osztály, 2. forduló, Dél

Döbröközi KSE–Gerjeni SE 1–1 (0–0). Döbrököz, v.: Takács M. (Solyom, Takács Z). Gólszerzők: Török Cs. (84.), illetve Kövesdi (59.). Kiállítva: Krémer (Gerjen, 84.).

Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE–Gyapa-Dunaszentgyörgy 3–3 (3–1). Csikóstőttős, v.: Tóth T. (Albert, Farkas T.). Gólszerzők: Fehér A. (12., 17.), Teplán (29.), illetve Horváth B. (26.), Jóni (51.), Gaál (92.). Kiállítva: Csicsó (Gyapa, 86.).

Szedresi SE–Dalmand SK 17–0 (7–0). Szedres, v.: Tálas (Heitzmann, Málinger). Gólszerzők: Farkas M. (13., 18., 37., 55., 61., 71.), Rikkers (9., 68., 76., 79., 88.), Bíró A. (31., 65.), Szabó T. (8.), Fodor (22), Simcsik (78.), Vámosi (83.).

Sióagárdi SE–KSE Zomba 2–4 (1–1). Sióagárd, v.: Szappanyos (Topánka, Weitner). Gólszerzők: Sümegi (37.), Dóczi (67.), illetve Péter A. (4., 65.), Frankovszky (76.), Márton Á. (88.).

A Gyönki SE szabadnapos volt.

