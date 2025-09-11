szeptember 11., csütörtök

Teodóra névnap

22°
+23
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Verseny

44 perce

Íjászok lepték el az erdőt Cseresznyéspusztánál (fotók)

Címkék#íjászat#verseny#katasztrófavédelem

Immár hetedik alkalommal tartották meg szeptember 10-én az Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyt. A megmérettetés helyszíne ezúttal is a paksi Cseresznyéspuszta erdős területe volt.

Teol.hu

A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület közös rendezvényét némileg az időjárás is próbára tette: a versenyzőknek szemerkélő esővel kellett megküzdeniük.

A több mint harminc indulót Barnabás István, Paks alpolgármestere köszöntötte, majd megnyitotta a viadalt. A verseny szabályait Makai Róbert biztonsági tanácsadó, a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület elnöke ismertette, egyúttal bemutatta a pályát és a feladatokat is – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

VII. Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászverseny

Fotók: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

A résztvevők nyolc egyéni kategóriában mérték össze tudásukat. A huszonnégy állomással rendelkező pályán élethű vadállatfigurákra lőttek, három-három kísérlet során kellett bizonyítaniuk ügyességüket. A versenyzők nem tudták előre, milyen távolságból kell leadniuk a lövéseket, ami tovább fokozta az izgalmat.

A rendezvény zárásaként Gaszner Róbert, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese hangsúlyozta: 

örömteli, hogy a már jól ismert íjászok mellett új résztvevőkkel is találkozhattak. 

Az okleveleket és díjakat Csőglei Istvánnal, a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével és Makai Róberttel, a sportegyesület elnökével közösen adták át a helyezetteknek. Az eredményeket itt találja!

A versenyt egyébként két év szünet után tavaly tartották meg ismét újra. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu