44 perce
Íjászok lepték el az erdőt Cseresznyéspusztánál (fotók)
Immár hetedik alkalommal tartották meg szeptember 10-én az Alisca Katasztrófavédelmi Országos Íjászversenyt. A megmérettetés helyszíne ezúttal is a paksi Cseresznyéspuszta erdős területe volt.
A Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület közös rendezvényét némileg az időjárás is próbára tette: a versenyzőknek szemerkélő esővel kellett megküzdeniük.
A több mint harminc indulót Barnabás István, Paks alpolgármestere köszöntötte, majd megnyitotta a viadalt. A verseny szabályait Makai Róbert biztonsági tanácsadó, a Paksi Celőke Íjász Sportegyesület elnöke ismertette, egyúttal bemutatta a pályát és a feladatokat is – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
VII. Alisca Katasztrófavédelmi Országos ÍjászversenyFotók: Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
A résztvevők nyolc egyéni kategóriában mérték össze tudásukat. A huszonnégy állomással rendelkező pályán élethű vadállatfigurákra lőttek, három-három kísérlet során kellett bizonyítaniuk ügyességüket. A versenyzők nem tudták előre, milyen távolságból kell leadniuk a lövéseket, ami tovább fokozta az izgalmat.
A rendezvény zárásaként Gaszner Róbert, a Tolna Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese hangsúlyozta:
örömteli, hogy a már jól ismert íjászok mellett új résztvevőkkel is találkozhattak.
Az okleveleket és díjakat Csőglei Istvánnal, a paksi katasztrófavédelmi kirendeltség vezetőjével és Makai Róberttel, a sportegyesület elnökével közösen adták át a helyezetteknek. Az eredményeket itt találja!
A versenyt egyébként két év szünet után tavaly tartották meg ismét újra.