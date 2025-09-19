szeptember 19., péntek

Szép idényzárás

1 órája

ORV-arannyal koronázta meg idei szezonját Görbe Dávid

Aranyéremmel zárta a racicei Olimpiai Reménységek Versenyét (ORV) a szekszárdiak tehetsége, Görbe Dávid.

Teol.hu
ORV-arannyal koronázta meg idei szezonját Görbe Dávid

Görbe Dávid

Forrás: Szekszárdi Kajak-Kenu SE

A csehországi Racice adott otthont az idei Olimpiai Reménységek Versenyének, a négynapos regattán három korosztályban zajlottak a küzdelmek. Magyarország hetvennyolc versenyzővel vett részt az eseményen, köztük a szekszárdi Görbe Dáviddal.

A fiatal kajakos idén kóstolt bele a nemzetközi szereplésben, a hónap elején Győrött rendezett maratoni világbajnokságon párosban negyedik helyen végzett. Görbe Dávid ezúttal egyesben állt rajthoz az U15-ös korosztály 1000 méteres számában bizonyíthatott és bizonyított is.

Az előfutamát megnyerve, sőt a legjobb időben (3:58,959 perc) jutott a középdöntőbe, majd onnan futam másodikként a fináléba. A pénteken aztán a kettes pályáról mindenkit maga mögé utasítva nyerte meg a szám döntőjét török és izraeli riválisát megelőzve.

 

