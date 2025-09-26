Mozgás és közösségépítés – rajt az aranyoroszlántól

Az őszi és tavaszi közösségi futásnak nagy hagyománya van Bátaszéken. A szeptember 27-i közös mozgás rajtja és célja is a Szeleshát Szőlőbirtokon lesz, a táv 6 és 12 kilométer, melyet a terroiron teljesíthetnek a résztvevők. Nevezni kilenc órától a helyszínen lehet, a futás regisztráció és rövid tájékoztatás után indul. A startjelet 10 órakor a borászat lajvéri épülete előtt, az arany oroszlánnál Czencz Péter adja meg. A szervező Bátaszékért Marketing Nkft. a kétezer forintos nevezési díjból befolyó összeget mindig jótékony célra ajánlja fel, a kedvezményezett ezúttal a Bátaszéki Polgárőr Egyesület lesz. Minden résztvevő emléklapot kap, a célba érkezőket zsíros kenyér, szőlő és must várja.

Képünk illusztráció!