Pályán Böde Dánielék

59 perce

Hírverő meccset játszik a kisvárosban a Paksi FC

A válogatott szünetben sem pihennek az atomvárosiak, akik hírverő meccset játszanak pénteken 17 órakor a Fejér vármegyei harmadosztályban szereplő Pusztaszabolcs otthonában, számolt be róla a klub hivatalos oldala.

Barátságos mérkőzést játszik pénteken Pusztaszabolcson a Paksi FC
Barátságos mérkőzést játszik pénteken Pusztaszabolcson a Paksi FC
Fotó: Makovics Kornél

Bognár György ezen a barátságos mérkőzésen biztosan nem számíthat Tóth Barnára és Osváth Attilára, valamint Horváth Kevinre sem, hiszen előbbi kettő Telkiben készül hétfőtől az írek elleni, szombati idegenbeli és a jövő keddi Portugália elleni hazai világbajnoki selejtezőre, a fiatal középpályás pedig az U21-es válogatottba kapott meghívót.

A Fizz Ligát vezető Paksi FC legközelebb szeptember 13-án a Szajol vendége lesz a Magyar Kupa harmadik fordulójában.

 

