Pályán Böde Dánielék
59 perce
Hírverő meccset játszik a kisvárosban a Paksi FC
A válogatott szünetben sem pihennek az atomvárosiak, akik hírverő meccset játszanak pénteken 17 órakor a Fejér vármegyei harmadosztályban szereplő Pusztaszabolcs otthonában, számolt be róla a klub hivatalos oldala.
Bognár György ezen a barátságos mérkőzésen biztosan nem számíthat Tóth Barnára és Osváth Attilára, valamint Horváth Kevinre sem, hiszen előbbi kettő Telkiben készül hétfőtől az írek elleni, szombati idegenbeli és a jövő keddi Portugália elleni hazai világbajnoki selejtezőre, a fiatal középpályás pedig az U21-es válogatottba kapott meghívót.
A Fizz Ligát vezető Paksi FC legközelebb szeptember 13-án a Szajol vendége lesz a Magyar Kupa harmadik fordulójában.
Ezt ne hagyja ki!Interjú
2025.08.26. 15:14
Az első reakció? Le kellett ülnöm egy pillanatra – Tóth Barna a válogatott meghívóról
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre