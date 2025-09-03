Hírverő meccset játszik a kisvárosban a Paksi FC

A válogatott szünetben sem pihennek az atomvárosiak, akik hírverő meccset játszanak pénteken 17 órakor a Fejér vármegyei harmadosztályban szereplő Pusztaszabolcs otthonában, számolt be róla a klub hivatalos oldala.

Barátságos mérkőzést játszik pénteken Pusztaszabolcson a Paksi FC

Fotó: Makovics Kornél

Bognár György ezen a barátságos mérkőzésen biztosan nem számíthat Tóth Barnára és Osváth Attilára, valamint Horváth Kevinre sem, hiszen előbbi kettő Telkiben készül hétfőtől az írek elleni, szombati idegenbeli és a jövő keddi Portugália elleni hazai világbajnoki selejtezőre, a fiatal középpályás pedig az U21-es válogatottba kapott meghívót.

A Fizz Ligát vezető Paksi FC legközelebb szeptember 13-án a Szajol vendége lesz a Magyar Kupa harmadik fordulójában.