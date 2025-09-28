3 órája
Ez aztán a blama! A Paks hazai pályán simán kikapott a tavalyi ezüstérmestől (képgalériával)
Az NB III-as focibajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi matiné mérkőzésén az Iváncsa 3–0-ra győzött Pakson.
A középcsapatok rangadóján az Iváncsa az első félidőben szerzett vezetést. A szünet után a második játékrész felénél megduplázta előnyét, majd a hajrában a nyolcadik fordulóban is gólt szerző Monori Norbert találatával az utolsó szöget is beverte az öt NB I-es visszajátszóval pályára lépő hazaiak koporsójába. A Paks két győztes meccs után kapott ki, az Iváncsa zsinórban második győzelmét aratta.
NB III Délnyugati-csoport, 9. forduló
Paksi FC II.–Iváncsa KSE 0–3 (0–1)
Paks, Paksi FC Stadion, v:. Sipos K. (Perák, Berkes)
Paks: Simon B.–Babos (Tóth K., a szünetben), Köllő (Verbulecz, 85.), Silye, Éger, Palóka (Holka, a szünetben), Galambos, Surman (Perczel, 25., Marcsa 85.), Pető M., Szekszárdi M., Szabó J. Vezetőedző: Kindl István
Gólszerzők: Kovács S. (33.), Szilvási (65.), Monori (89.)
Paksi FC II.–Iváncsa NB III-as bajnoki labdarúgó mérkőzésFotók: Molnár Gyula