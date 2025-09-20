Nincs mit szépíteni: csak a győzelem számít a listavezetőnek

szeptember 20., szombat

A válogatott szünet és a Magyar Kupa-forduló után folytatódik a Fizz Liga küzdelemsorozata. Az élen álló Paksi FC a Nyíregyháza vendége lesz ma délután.

Teol.hu

A két csapat ellentétes előjelekkel várja a találkozót, a Paksi FC veretlenül áll a bajnoki tabella első helyén. Addig a hazaiaknak mindössze egy nyert meccse van a jelenlegi idényben – Debrecenben győztek 2–1-re –, és a Magyar Kupából is kiestek. Szabó István vezetőedző alakulata szombaton nagy meglepetésre tizenegyespárbajban maradt alul a Merkantil Bank Ligában szereplő Békéscsaba otthonában. 

A Paksi FC csapata az előző idényben kétszer is legyőzte a Nyíregyházát
A Paksi FC csapata az előző idényben kétszer is legyőzte a Nyíregyházát
Fotó: Molnár Gyula

A szakvezető az ellenfél időhúzó taktikája mellett saját csapatát is kritizálta, hiszen a támadók nem teljesítettek a legjobban. A bajnokságra is kivetíthető ez a probléma, mivel mindössze hét gólt szereztek eddig – csak az újonc Kazincbarcikának van rosszabb mutatója ennél. 

A Paksi FC az élről várja a Nyíregyháza elleni bajnokit 

A vendég atomvárosiak a 2025/26-os idény során csak a nemzetközi porondon maradtak alul, magyar csapattal szemben még nem veszítettek mérkőzést. A Fizz Liga legutóbbi öt meccsen mindössze a Zalaegerszeg elleni döntetlen csúszott be pontvesztésként (2–2). Az előző idényben kétszer is Bognár György edző csapata örülhetett győzelemnek ebben a párharcban, de Nyíregyházán a piros-kékek győzni tudtak.

Szabó István kötődik Pakshoz hiszen a 2012/2013-as bajnoki évadban, amikor Tomiszlav Szivics irányította a zöld-fehéreket, asszisztens edzőként a szakmai stáb tagja volt. – Jó formában van a Paks,  válogatott játékosokkal rendelkeznek, gólra törően játszanak. Nagyon erőteljes támadóik vannak, készülünk a támadásaikra, nem feltartott kézzel fogunk pályára lépni – mondta a  Spartacus vezetőedzője. 

 

