A fejes gólok mérkőzésén megőrizte veretlenségét a listavezető Paks

Három héttel a Kazincbarcika elleni siker után ismét a Fizz Ligában várt feladat a Paksi FC-re, mégpedig egy nyíregyházi kirándulás formájában. A nyitóforduló után újra ott volt a kezdőben Vas Gábor, és a különböző nemzeti csapatokból visszatérő játékosoknak is bizalmat szavazott Bognár György – Osváth, Horváth és Tóth is a kezdőcsapatban kapott helyet.

Hahn János szerezte a paksiak vezető gólját

Fotó: Czinege Melinda

Az egész élénk iramban kezdődő mérkőzés első perceiben mindkét együttes igyekezett támadásban megmutatni erényeit, de kevés sikerrel jutottak el a kapu közelébe. Ahogy telt az idő, a Paks fokozatosan átvette a kezdeményezést, és a tempó lelassítása mellett próbálta nyomás alatt tartani a hazaiak hátsó alakzatát. A labdabirtoklási fölény megvolt, a helyzetek azonban elmaradtak, így az atomvárosiak inkább átlövésekben és pontrúgásokban bízhattak. A stabilan védekező szabolcsi gárdát nem tudta feltörni a vendégcsapat, emiatt a Nyíregyházának egyre több lehetősége adódott gyors átmenetekre. Ezek során többször is Kovácsik Ádám védéseire volt szükség, bár Edomwonyi kilépéseinek nagy része lesről indult.

Zeke beadását Hahn fejelte a Nyíregyháza kapujába

A félidő utolsó szakasza már inkább a Tolna vármegyeiek elképzelései szerint alakult, de a nem túl veszélyes próbálkozásokkal nem sikerült megszerezniük a vezetést a szünetig. Ami késett, azonban nem múlt: a fordulás után alig egy perc kellett a gólhoz. A bal oldalon Zeke Márió nyerte meg a párharcát, beadása pedig megtalálta Hahn Jánost, aki fejjel a hálóba juttatta a labdát.

A folytatásban a sérülések és a szabálytalanságok miatt tördelt játék alakult ki, ami egyik csapatnak sem kedvezett, de az előnyben lévő Paksnak kevésbé volt zavaró. A hazaiak próbálták felpörgetni támadójátékukat, ám sem a kiugratások, sem a szélen vezetett akciók nem jelentettek veszélyt Kovácsik kapujára.

A hajrában a hazaiak nigériai légiósa egyenlített

Ahogy a második félidő második felébe érkezett a mérkőzés, a paksi rögzített szituációkban rejlő potenciál hozott némi izgalmat, de újabb vendéggól nem született. Cserébe a megszokott letámadás sokszor megakadályozta, hogy a nyírségi alakulat felhozza a labdát a saját térfeléről.

A végjátékban azonban Szabó István kockázatot vállalt: a kétcsatáros hadrend gondot okozott a paksi védelemnek. A 83. percben Babunski révén már-már elhitte a hazai közönség, hogy jön az egyenlítés, de a partjelző les miatt megállította az akciót. Három perccel később azonban már valóban ünnepelhetett a Nyíregyháza: Antonov beadását Edomwonyi fejelte a kapuba.

A hajrában is inkább a hazaiak tűntek elszántabbnak, hogy megszerezzék mindhárom pontot, de újabb helyzetet nem tudtak kialakítani. Így végül megosztoztak a pontokon a felek, a Paks pedig továbbra is vezeti a tabellát.