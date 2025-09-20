szeptember 20., szombat

Friderika névnap

27°
+28
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fizz Liga

1 órája

A fejes gólok mérkőzésén megőrizte veretlenségét a listavezető Paks

Címkék#NYÍREGYHÁZA SPARTACUS FC II#NB I-es foci#Paksi FC

A labdarúgó NB I 7. fordulójában a Paks 1–1-es döntetlent játszott a Nyíregyháza otthonában.

Ellenbruch Zsolt

Három héttel a Kazincbarcika elleni siker után ismét a Fizz Ligában várt feladat a Paksi FC-re, mégpedig egy nyíregyházi kirándulás formájában. A nyitóforduló után újra ott volt a kezdőben Vas Gábor, és a különböző nemzeti csapatokból visszatérő játékosoknak is bizalmat szavazott Bognár György – Osváth, Horváth és Tóth is a kezdőcsapatban kapott helyet. 

Hahn János szerezte a paksiak vezető gólját
Fotó: Czinege Melinda

Az egész élénk iramban kezdődő mérkőzés első perceiben mindkét együttes igyekezett támadásban megmutatni erényeit, de kevés sikerrel jutottak el a kapu közelébe. Ahogy telt az idő, a Paks fokozatosan átvette a kezdeményezést, és a tempó lelassítása mellett próbálta nyomás alatt tartani a hazaiak hátsó alakzatát. A labdabirtoklási fölény megvolt, a helyzetek azonban elmaradtak, így az atomvárosiak inkább átlövésekben és pontrúgásokban bízhattak. A stabilan védekező szabolcsi gárdát nem tudta feltörni a vendégcsapat, emiatt a Nyíregyházának egyre több lehetősége adódott gyors átmenetekre. Ezek során többször is Kovácsik Ádám védéseire volt szükség, bár Edomwonyi kilépéseinek nagy része lesről indult. 

Zeke beadását Hahn fejelte a Nyíregyháza kapujába

A félidő utolsó szakasza már inkább a Tolna vármegyeiek elképzelései szerint alakult, de a nem túl veszélyes próbálkozásokkal nem sikerült megszerezniük a vezetést a szünetig. Ami késett, azonban nem múlt: a fordulás után alig egy perc kellett a gólhoz. A bal oldalon Zeke Márió nyerte meg a párharcát, beadása pedig megtalálta Hahn Jánost, aki fejjel a hálóba juttatta a labdát. 
A folytatásban a sérülések és a szabálytalanságok miatt tördelt játék alakult ki, ami egyik csapatnak sem kedvezett, de az előnyben lévő Paksnak kevésbé volt zavaró. A hazaiak próbálták felpörgetni támadójátékukat, ám sem a kiugratások, sem a szélen vezetett akciók nem jelentettek veszélyt Kovácsik kapujára. 

A hajrában a hazaiak nigériai légiósa egyenlített

Ahogy a második félidő második felébe érkezett a mérkőzés, a paksi rögzített szituációkban rejlő potenciál hozott némi izgalmat, de újabb vendéggól nem született. Cserébe a megszokott letámadás sokszor megakadályozta, hogy a nyírségi alakulat felhozza a labdát a saját térfeléről. 
A végjátékban azonban Szabó István kockázatot vállalt: a kétcsatáros hadrend gondot okozott a paksi védelemnek. A 83. percben Babunski révén már-már elhitte a hazai közönség, hogy jön az egyenlítés, de a partjelző les miatt megállította az akciót. Három perccel később azonban már valóban ünnepelhetett a Nyíregyháza: Antonov beadását Edomwonyi fejelte a kapuba. 
A hajrában is inkább a hazaiak tűntek elszántabbnak, hogy megszerezzék mindhárom pontot, de újabb helyzetet nem tudtak kialakítani. Így végül megosztoztak a pontokon a felek, a Paks pedig továbbra is vezeti a tabellát. 

Fizz Liga, 7. forduló

Nyíregyháza Spartacus FC–Paksi FC 1–1 (0–0). Nyíregyháza, Városi Stadion, v.: Kovács Imre (Horváth Z., Szalai D.)
Nyíregyháza: Kovács D.– Manner (Katona M., 46., Toma 63.), Kovács M. (Antonov, 77.), Sankovic, Katona L., Edomwonyi, Evangelou, Korrea, Katona B., Benczenleitner (Babunski, 77.), Farkas (Májer, 63.). Vezetőedző: Szabó István
Paksi FC: Kovácsik– Lenzsér, Vas G., Vécsei– Osváth, Horváth K., Papp K., Windecker, Zeke – Hahn (Pető, 77.), Tóth B. (Böde, 80.). Vezetőedző: Bognár György
Gólszerzők: Edomwonyi (86.), illetve Hahn (46.). 
 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu