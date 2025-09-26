szeptember 26., péntek

Fizz Liga

2 órája

A kisebb gödörben lévő Puskás Akadémia ellen helyreállítaná a világ rendjét a Paks

Címkék#Puskás Akadémia#labdarúgás#Paksi FC

Rangadókat rendeznek a labdarúgó NB I 8. fordulójában. A Paksi FC szombaton este szomszédvári derbit játszik a Fehérvári úti stadionban.

Teol.hu

A veretlenül listavezető Paksi FC az előző kiírásban ezüstérmes Puskás Akadémia ellen folytatja a szereplését a Fizz Liga 8. fordulójában. 

A Paksi FC Tóth Barna játékára is építhet a Puskás Akadémia ellen
A Paksi FC Tóth Barna játékára is építhet a Puskás Akadémia ellen
Fotó: Molnár Gyula

Bognár György vezetőedző alakulata pályaválasztóként a legutóbbi három, felcsútiak elleni bajnokija közül egyszer döntetlent ért el, kétszer pedig nyert. A vendégek számára fontos lenne a győzelem, ha nem szeretnének leszakadni az élmezőnytől. Hornyák Zsolt vezetőedző együttese hét mérkőzés után három vereségnél tart, amelyre 2020 ősze óta nem volt példa, igaz öt évvel korábban a második helyen állt, jelenleg pedig a hatodikon.
A két csapat egymás elleni mérlege kiegyenlített képet mutat. Tizennégy paksi győzelem, tizenhárom felcsúti siker és négy döntetlen a mérleg. A gólarány 60–53 a paksiak javára, ez mérkőzésenként 3.6-os gólátlagot jelent. A zöld-fehérek hazai mérlege eddig kiváló, tízszer mindhárom pontot otthon tudták tartani, két alkalommal megosztoztak a pontokon a felek, háromszor viszont a felcsúti alakulat örülhetett.

A Paksi FC a Győr és ZTE ellen is döntetlenre végzett otthon

Az előző szezonban a párharc első, paksi meccsén Komáromi György hiába szerzett vezetést 15 perc játék után, Windecker József duplájával a második félidőben az atomvárosiak a maguk javára fordították a találkozót (2–1). A felcsúti visszavágón Nagy Zsolt talált be először a második játékrészben, amire hét perccel később Tóth Barna válaszolt, de Plsek és Colley góljára már nem érkezett paksi válasz (3–1). Az idénybeli utolsó összecsapáson a gólkirály, Böde Dániel szerzett vezetést a Paksnak, amire nem sokkal később Nagy Zsolt válaszolt. A második félidőben ismét a hazaiaknál volt az előny Tóth Barna révén, azonban a végén a PAFC Fameyeh Joel góljával egalizált (2–2). 

A labdarúgó Fizz Liga nyolcadik fordulójában a paksin kívül több rangadót játszanak. A bajnok Ferencváros idegenben, a hat mérkőzés után is veretlen Győr otthonában lép pályára (vasárnap, 18 óra). Derbit rendeznek a keleti országrészben, ahol a 65. Diósgyőr–Debrecen élvonalbeli bajnoki következik. A vendégek a második helyen állnak, idegenben még veretlenek (szombat, 17.30).  

 

