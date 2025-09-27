Szenzációs feltámadás: elképesztő végjátékban őrizte meg veretlenségét a Paks (képgalériával)

A forduló egyik legjobban várt mérkőzésén a négy bajnoki óta nyeretlen Puskás Akadémia látogatott a listavezető Paksi FC otthonába. A hazaiaknál egyetlen változás történt az előző heti kezdőhöz képest: Gyurkits Gergő került be a csapatba, míg Windecker József ezúttal a kispadon kezdett. A döntés arra utalt, hogy Bognár György lendületesebb, támadóbb szellemű középpályát akart pályára küldeni.

Gyurkits Gergő két góllal hálálta meg, hogy Bognár György a kezdőcsapatban szavazott bizalmat neki

Fotó: Molnár Gyula

A találkozó lassan és darabosan indult, a sok szabálytalanság és megszakítás miatt nehezen alakult ki folyamatos játék. Ez inkább a vendégeknek kedvezett, akik pragmatikus, egyszerűbb futballt választottak, és már a 8. percben előnybe is kerültek: egy előrevágott labdánál bizonytalankodott a paksi védelem, Lukács pedig köszönte a lehetőséget és a hálóba lőtt.

A kapott gól után egy nagyobb tempójú, de rendkívül sok pontatlanságot tartalmazó játék vette kezdetét. Noha a Paks szándéka megvolt a kezdeményezésre, de egy-egy kósza támadást leszámítva nem igazán sikerült nyomás alá venni a vendégek kapuját. Amikor pedig veszélyeztethettek az atomvárosiak, akkor a blokkoló védők, vagy épp nemrég még közönségkedvenc Szappanos állta útját az egyenlítésnek.