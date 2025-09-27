45 perce
Szenzációs feltámadás: elképesztő végjátékban őrizte meg veretlenségét a Paks (képgalériával)
A labdarúgó NB I 8. fordulójában az előző szezon ezüstérmese, a Puskás Akadémia ugyan mindkét félidő elején gólt szerzett Pakson, de a hazai csapat a hajrában két gólt szerezve megfordította az állást.
A forduló egyik legjobban várt mérkőzésén a négy bajnoki óta nyeretlen Puskás Akadémia látogatott a listavezető Paksi FC otthonába. A hazaiaknál egyetlen változás történt az előző heti kezdőhöz képest: Gyurkits Gergő került be a csapatba, míg Windecker József ezúttal a kispadon kezdett. A döntés arra utalt, hogy Bognár György lendületesebb, támadóbb szellemű középpályát akart pályára küldeni.
A találkozó lassan és darabosan indult, a sok szabálytalanság és megszakítás miatt nehezen alakult ki folyamatos játék. Ez inkább a vendégeknek kedvezett, akik pragmatikus, egyszerűbb futballt választottak, és már a 8. percben előnybe is kerültek: egy előrevágott labdánál bizonytalankodott a paksi védelem, Lukács pedig köszönte a lehetőséget és a hálóba lőtt.
A kapott gól után egy nagyobb tempójú, de rendkívül sok pontatlanságot tartalmazó játék vette kezdetét. Noha a Paks szándéka megvolt a kezdeményezésre, de egy-egy kósza támadást leszámítva nem igazán sikerült nyomás alá venni a vendégek kapuját. Amikor pedig veszélyeztethettek az atomvárosiak, akkor a blokkoló védők, vagy épp nemrég még közönségkedvenc Szappanos állta útját az egyenlítésnek.
A kisebb gödörben lévő Puskás Akadémia ellen helyreállítaná a világ rendjét a Paks
A Puskás Akadémia a gyors átmenetekre épített, és több ígéretes kontrát is vezetett. A felcsúti támadók azonban sok hibát vétettek voltak, így nem sikerült növelniük az előnyt. Ez megbosszulta magát: a 39. percben egy lendületes akció végén Gyurkits érkezett jó ütemben, és kiegyenlített. A gól után a közönség próbálta belehajszolni csapatát a támadásokba, így teljesen más hangulatban vonulhattak pihenőre a felek.
A paksiak győzelmükkel maradtak a bajnoki tabella első helyén
A második félidőre Hahn János helyett Böde Dániel állt be, ami tovább erősítette a beadásokra épülő játékot. Rögtön adódott is ziccer az atomvárosaik előtt, de kimaradt, majd a másik oldalon jött a hidegzuhany. Az 51. percben Németh András parádés egyéni megoldással ismét előnyhöz juttatta a Puskást.
Ezután viszont fokozódott a paksi nyomás. A hazaiak sorra ívelték be a labdákat, pontrúgásokból és távoli lövésekből is veszélyeztettek. Tóth Barna által szerzett találatot a VAR érvénytelenített Böde kezezése miatt, majd nem sokkal később egy újabb Tóth-találatot intett vissza les miatt az asszisztens. Az atomvárosiak azonban nem adták fel, és a hajrában megérkezett a jutalom: a 87. percben Lenzsér Bence harcolt ki büntetőt, amelyet Gyurkits magabiztosan értékesített.
A döntetlen azonban nem elégítette ki a hazaiakat, akik a győzelemért rohamoztak tovább. A 90. percben aztán eldőlt minden: egy villámgyors átmenet végén a csereként beálló Windecker kapott pontos kiugratást, majd nagy higgadtsággal a kapuba gurított. A Paks bár a mérkőzés elején sokáig nem találta a játék ritmusát, a második félidőben mutatott határozott és energikus futballja alapján teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, megőrizve ezzel listavezető helyét a bajnokságban.
Fizz Liga, 8. forduló
Paksi FC–Puskás Akadémia FC 3–2 (1–1)
Paks, Paksi FC Stadion, v.: Bogár Gergő (Tóth II. Vencel, Nagy Viktor)
Paks: Kovácsik– Lenzsér, Vas G. (Kinyik, 43.), Vécsei– Osváth, Horváth K. (Pető, 82.), Papp K., Gyurkits, Zeke (Windecker, 82.)– Hahn (Böde, a szünetben) Tóth B. (Balogh B., 90+2.). Vezetőedző: Bognár György
Puskás Akadémia: Szappanos– Maceiras, Golla, Arutiunian, Markgráf– Dárdai P. (Vékony, 76.), Szolnoki (Favorov, 76.), Okeke (Stronati, 76.), Nagy Zs.– Lukács D. (Duarte, 89.), Németh A. Vezetőedző: Hornyák Zsolt
Gólszerzők: Gyurkits (39., 87., a másodikat 11-esből), Windecker (89.), illetve Lukács D. (8.), Németh A. (49.).