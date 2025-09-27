Szenzációs feltámadás: elképesztő végjátékban őrizte meg veretlenségét a Paks (képgalériával)

A Puskás Akadémia a gyors átmenetekre épített, és több ígéretes kontrát is vezetett. A felcsúti támadók azonban sok hibát vétettek voltak, így nem sikerült növelniük az előnyt. Ez megbosszulta magát: a 39. percben egy lendületes akció végén Gyurkits érkezett jó ütemben, és kiegyenlített. A gól után a közönség próbálta belehajszolni csapatát a támadásokba, így teljesen más hangulatban vonulhattak pihenőre a felek.

A paksiak győzelmükkel maradtak a bajnoki tabella első helyén

A második félidőre Hahn János helyett Böde Dániel állt be, ami tovább erősítette a beadásokra épülő játékot. Rögtön adódott is ziccer az atomvárosaik előtt, de kimaradt, majd a másik oldalon jött a hidegzuhany. Az 51. percben Németh András parádés egyéni megoldással ismét előnyhöz juttatta a Puskást.

Ezután viszont fokozódott a paksi nyomás. A hazaiak sorra ívelték be a labdákat, pontrúgásokból és távoli lövésekből is veszélyeztettek. Tóth Barna által szerzett találatot a VAR érvénytelenített Böde kezezése miatt, majd nem sokkal később egy újabb Tóth-találatot intett vissza les miatt az asszisztens. Az atomvárosiak azonban nem adták fel, és a hajrában megérkezett a jutalom: a 87. percben Lenzsér Bence harcolt ki büntetőt, amelyet Gyurkits magabiztosan értékesített.

A döntetlen azonban nem elégítette ki a hazaiakat, akik a győzelemért rohamoztak tovább. A 90. percben aztán eldőlt minden: egy villámgyors átmenet végén a csereként beálló Windecker kapott pontos kiugratást, majd nagy higgadtsággal a kapuba gurított. A Paks bár a mérkőzés elején sokáig nem találta a játék ritmusát, a második félidőben mutatott határozott és energikus futballja alapján teljesen megérdemelten tartotta otthon a három pontot, megőrizve ezzel listavezető helyét a bajnokságban.