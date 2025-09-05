Közel ezer néző előtt játszott hírverő meccset a Paksi FC

A válogatott szünetet kihasználva a Fejér vármegyei III. osztályban szereplő Pusztaszabolcs látta vendégül az élvonalban jelenleg éllovas, Magyar Kupa-címvédő Paksi FC-t, amely hírverő mérkőzésére több százan voltak kíváncsiak az ötezer lelkes kisvárosban, számolt be róla a klub hivatalos oldala. Bognár György ezen a találkozón nem számíthatott a nemzeti csapattal készülő Tóth Barnára és Osváth Attilára, de ott volt az atomvárosiak „reklámarca”, Böde Dániel és több utánpótláskorú játékos. A háromszor 25 percre tervezett mérkőzésen végül húsz gól született, a zöld-fehérek csapatkapitánya háromszor talált be.

Felkészülési mérkőzés

Pusztaszabolcsi SC (vármegye III)–Paksi FC 3–17

Pusztaszabolcs, 650 néző

Paks: Simon B. – Hinora, Kinyik, Szabó J., Silye, Gyurkits, Balogh B., Vécsei, Hahn, Böde, Haraszti. Csere: Gyetván, Éger Zs., Májik, Vas, Szendrei Á., Zeke, Papp K., Pető, Lenzsér, Galambos J., Varga L.

Gólszerző: Böde (3), Galambos J. (2), Szendrei Á. (2), Haraszti, Hahn, Vécsei, Silye, Májik, Szentmihályi (öngól), Pető, Varga L., Lenzsér, Papp K., illetve Majer, Sztarek, Kovács B.