Korábban a Fradi keretében is számításba vett csatár új csapatában azonnal berúgta az ajtót

A vármegyei III. osztály szezon előtti beharangozójában azt írtuk, hogy a legutóbbi idényben ezüstérmes KSE Zomba igazolta legnagyobb nevet a nyári átigazolási szezonbank: Péter Antal az NB III-as Szekszárdi UFC-től igazolt Zombára.

Péter Antal újra megtalálta a góllövő cipőjét

Fotó: Fotó: TEOL

A támadó 16 évesen került a hollandiai Heerenveen csapatához, miután az U15-ös korosztályos bajnokságban 27 meccsen 79 (!) találattal lett gólkirály. Hollandiából a Ferencváros igazolta haza, a zöld-fehéreknél négyszer is ott ült a kispadon az NB I-ben, de nem lépett pályára. Volt az NB III-as SZEOL labdarúgója is, a Tisza-parti városban 26 meccsen 7 gólig jutott. Tíz év után, 2019-ben tért haza nevelőegyesületéhez, ahol hat szezonon át volt a sárga-feketék egyik meghatározó játékosa.

Zombán gyorsan megmutatta, miért lép szintet vele Hosnyánszki Tamás edző alakulata, a játékos a Sióagárd ellen két gólt lőtt, szombaton pedig 11-szer zörgette meg a Dalmand hálóját. A csatár még csak 31 éves, ismerve a megye három átlagéletkorát és színvonalát, még jó sokáig keseríti az ellenfelek életét.