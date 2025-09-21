szeptember 21., vasárnap

Vármegyei III. osztály

2 órája

Korábban a Fradi keretében is számításba vett csatár új csapatában azonnal berúgta az ajtót

Címkék#labdarúgás - Megyei III. osztály#Heerenveen#Péter Antal#Zomba#labdarúgás

A hollandiai Heerenveen együttesében is megfordult támadó tizenegyszer talált be a kapuba. A nyáron Zombára igazoló Péter Antal elkapta a fonalat.

Teol.hu

A vármegyei III. osztály szezon előtti beharangozójában azt írtuk, hogy a legutóbbi idényben ezüstérmes KSE Zomba igazolta legnagyobb nevet a nyári átigazolási szezonbank: Péter Antal az NB III-as Szekszárdi UFC-től igazolt Zombára. 

Péter Antal újra megtalálta a góllövő cipőjét
Péter Antal újra megtalálta a góllövő cipőjét
Fotó: Fotó: TEOL

A támadó 16 évesen került a hollandiai Heerenveen csapatához, miután az U15-ös korosztályos bajnokságban 27 meccsen 79 (!) találattal lett gólkirály. Hollandiából a Ferencváros igazolta haza, a zöld-fehéreknél négyszer is ott ült a kispadon az NB I-ben, de nem lépett pályára. Volt az NB III-as SZEOL labdarúgója is, a Tisza-parti városban 26 meccsen 7 gólig jutott. Tíz év után, 2019-ben tért haza nevelőegyesületéhez, ahol hat szezonon át volt a sárga-feketék egyik meghatározó játékosa. 
Zombán gyorsan megmutatta, miért lép szintet vele Hosnyánszki Tamás edző alakulata, a játékos a Sióagárd ellen két gólt lőtt, szombaton pedig 11-szer zörgette meg a Dalmand hálóját. A csatár még csak 31 éves, ismerve a megye három átlagéletkorát és színvonalát, még jó sokáig keseríti az ellenfelek életét. 

 

