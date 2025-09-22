Péter Antal: inkább elvett az életemből a fél profi NB III

Péter Antal hosszú utat tett meg a hazai futball legalsó szintjéig, hiszen 16 évesen a holland Heerenveen labdarúgója lett..

Péter Antal Zombán egy új fejezetet nyitott pályafutásában

Fotó: Mártonfai Dénes

Onnan a Ferencváros igazolta haza, a zöld-fehéreknél négyszer is ott ült a kispadon az NB I-ben, de nem lépett pályára. Volt az NB III-as SZEOL labdarúgója is, majd 2019-ben hazatért nevelőegyesületéhez a Szekszárdi UFC-hez. Nyáron az átigazolási szezon szenzációját jelentette, hogy Zombára igazolt.

„Munka mellett sok volt az NB III-as bajnokság – mondta Péter Antal. – Hétfőtől vasárnapig minden nap reggel nyolctól este nyolcig – besokalltam. Edzőként is dolgozom az UFC-nél, az U19-es csapatot viszem, menyasszonyom van, inkább elvett az életemből a fél profi világ, mintsem pluszt adott volna. Az a futballista vagyok, ahová raknak, azt megoldom. Szekszárdon belső védőként számítottak rám, tavaly a legtöbb meccset játszottam a csapatból, bennmaradtunk, úgy gondolom ez egy kerek történet szép lezárása volt.”

Péter Antal új csapatában elkapta a fonalat

Ennek ellenére úgy döntött, hogy hat év után alacsonyabb osztályba igazol.

„Szeretek futballozni, élvezni szeretném a játékot – jelentette ki a 31 éves támadó. – A zombai együttesből több játékossal baráti a kapcsolatom, a testvérem is futballozott a csapatban. A megye egynek nem sok értelmét láttam volna. Megye háromban nincsenek kötelezettségek, tolerálják, ha az utánpótláscsapatom miatt nem tudok részt venni edzésen vagy meccsen. Érzelmi alapon döntöttem, amikor Zombára igazoltam."

Péter Antal arról is beszélt, annak ellenére, hogy komolyabb tervei már nincsenek a futballban, azért nem lazsálja el a megye hármas bajnokikat.

„Csatárként érzem jól magam, a kapu előtt mindig történik valami – hangsúlyozta a csatár. – Az is tetszik a megye háromban, hogy olyan hangulatos pályákon játszunk, ahol korábban még nem jártam. Számomra ez egy időutazás, futball szociográfia. A Sióagárd elleni meccs kemény volt, a dalmandiak előtt pedig le a kalappal, hogy tíz emberrel végig játszották a találkozót. Véleményem szerint a nézők ebben az osztályban is színvonalas meccseket láthatnak, egy meccsen bárkit meg lehet verni. A Szedres és Gerjen elleni összecsapásunk atmoszférája »valódi« futballcsapatok elleni hangulatelemeket, jeleneteket tartogathat a drukkereknek.”