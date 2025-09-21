Rutinból és erőből sem tudta megoldani pécsi bajnokiját a Paks II.

Az öt NB I-es visszajátszóval kiálló Paksi FC II. 85 perc játék után kiütésre állt a pécsi egyetemisták ellen, a hosszabbításban végül két gólt szerezve kozmetikázni tudta az eredményt a zöld-fehér alakulat.

Galambos János lőtte a harmadik paksi gólt

Fotó: Molnár Gyula

NB III Délnyugat, 8. forduló

PTE-PEAC–Paksi FC II. 4–3 (1–0). Pécs, PMFC-stadion, v.: Dobai (Perák, Berkes)

Paks: Wiesner– Babos, Köllő, Májik (Tóth K., a szünetben), Galambos, Balogh B., Palóka (Marosi, 68.), Haraszti (Juhász, 84.), Holka (Verbulecz, 68.), Gyurkits, Szekszárdi M. (Marcsa, 68.). Edző: Kindl István

Gólszerzők: Pressing (31.), Than (47.), Gelencsér (82.), Major (85.), illetve Marcsa (89.), Verbulecz (92.), Galambos (93.).