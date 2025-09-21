szeptember 21., vasárnap

nb iii-as foci

1 órája

Rutinból és erőből sem tudta megoldani pécsi bajnokiját a Paks II.

Címkék#Paksi FC II#pte peac#NB III-as foci#labdarúgás

Az NB III-as focibajnokság Délnyugati-csoportjának 8. fordulójában Pécsen szenvedett vereséget a Paksi FC II. gárdája.

Teol.hu

Az öt NB I-es visszajátszóval kiálló Paksi FC II. 85 perc játék után kiütésre állt a pécsi egyetemisták ellen, a hosszabbításban végül két gólt szerezve kozmetikázni tudta az eredményt a zöld-fehér alakulat. 

Galambos János lőtte a harmadik paksi gólt
Fotó: Molnár Gyula

NB III Délnyugat, 8. forduló

PTE-PEAC–Paksi FC II. 4–3 (1–0). Pécs, PMFC-stadion, v.: Dobai (Perák, Berkes)
Paks: Wiesner– Babos, Köllő, Májik (Tóth K., a szünetben), Galambos, Balogh B., Palóka (Marosi, 68.), Haraszti (Juhász, 84.), Holka (Verbulecz, 68.), Gyurkits, Szekszárdi M. (Marcsa, 68.). Edző: Kindl István
Gólszerzők: Pressing (31.), Than (47.), Gelencsér (82.), Major (85.), illetve Marcsa (89.), Verbulecz (92.), Galambos (93.).

