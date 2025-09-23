És akkor Puskás Ferenc megjelent a dunaföldváriak bajnokiján...

A megyei labdarúgó-bajnokság hetedik fordulójában a Dunaföldvár–Németkér találkozó gólszüretet eredményezett. A Duna-parti gárda – egy kedves vendég, az ötvenes évék nagy labdarúgó egyénisége, Puskás Ferenc jelenlétében – 11-3-ra verte a németkérieket

– írta a Tolna Megyei Népújság az 1985. szeptember 23-i számában, amit a Tolna megyei focitörténetek Facebook-oldal szúrt ki.

Puskás Ferenc a dunaföldvári barátok társaságában

Forrás: I ♥ Dunaföldvár

Puskás Ferenc kézfogása

Lapunk akkori tudósítója, Pintér György akkor úgy fogalmazott, hogy „a legendás Puskás Öcsi kézfogása, jelenléte megsokszorozta az amúgy is kitűnő formában levő hazai csapat játékerejét”. Később egy bővebb cikkben is beszámoltak a nem mindennapi eseményről, ami – mint az kiderült – nem is volt annyira ritka.

Az egykori Aranycsapat ásza felesége rokonaihoz látogatott a Duna-parti nagyközségbe. Mint utólag kiderült, minden föltűnés nélkül az elmúlt években többször is megtette ezt. Ezúttal azonban a Piroska presszóban, miközben a rajongók körülajnározták, megpillantotta a Dunaföldvár–Németkér mérkőzést hirdető plakátot és a többgenerációs hívekhez fordult: „Kérek valakitől egy biciklit, s azzal kigurulok a meccsre.”

Öcsit azonban a motorizált emberek gyülekezete hamarosan meggyőzte: „hagyjon fel az ötvenes évek grundromantikájával – és a világsztár elfoglalta helyét a földvári „B”-középben.

Kezdőrúgást ugyan nem végzett, de mielőtt útjára indult volna a labda, Puskás baráti jobbját nyújtotta valamennyi résztvevőnek. Ezek után az sem csoda, hogy a Puskás Öcsitől megtáltosodott hazaiak 11–3-as hengerlése sem kedvetlenítette el a vendégeket.

Az olimpiai aranyérmes, világbajnoki ezüstérmes, a Budapest Honvéd, a Real Madrid és a magyar labdarúgás legendája szinte hazajárt a Tolna vármegyei településre. A Kispesten nevelkedett, világhírűvé váló labdarúgónak Dunaföldvár jelentette a vidéki Magyarországot, írta a part-oldalak.hu.