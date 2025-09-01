szeptember 1., hétfő

Kosárlabda

1 órája

Harmincöt öt tapasztalatával áll a kihívások elébe

Címkék#TARR KSC Szekszárd#Rózsa Gábor#kosárlabda

Hozzászokott a rivaldafényhez, most a háttérbe húzódva segít. A KSC Szekszárd klubmenedzsere, Rózsa Gábor szerint a sportág nincs a zeniten, de az értékeket meg kell mutatni.

Teol.hu

Két éve dolgozik Szekszárdon Rózsa Gábor, aki korábban a Mizo Pécs ügyvezetőjeként megjárta a mennyet és poklot is. 

Rózsa Gábor, a KSC Szekszárd klubmenedzsere
Rózsa Gábor, a KSC Szekszárd klubmenedzsere
Fotó: Lantos Gábor

A Tarr KSC Szekszárdnál átmeneti év lesz a 2025/2026-os. Nem a bajnoki cím hajszolása lesz középpontban, hanem a klub stabilizálása és egy hosszú távon is működőképes, egészséges szervezeti struktúra kialakítása. A kemény munka mellett a fiatalok beépítését és fejlesztését kulcskérdésnek tartják. Ebben a munkában sokat segíthet a szekszárdiaknak a klubmenedzser, aki Pécsen egy több évig tartó sikerkorszak után szintén a nulláról, nadrágszíjhúzós időszakban kezdett el alulról építkezni sokkal kisebb költségvetéssel. A sikerkorszakról, a pénzszórásról és az azt követő krachról is hosszan beszélt a Magyar Nemzetnek adott interjújában
Többek között elmondta, ez az időszak kitörölhetetlen nyomott hagyott az életében. „De felálltam, újra sikerekért harcoló csapatért dolgozom Szekszárdon. Ez a város egy ékszerdoboz, családias egymást segítő emberekkel. Jó itt átadni 35 év tapasztalatát” – hangsúlyozta Rózsa. 
A menedzser véleménye szerint a sportág idehaza nem a legjobb napjait éli. Szerinte a döntéshozók fejében zavar van, mert hiába lett bronzérmes – két szekszárdival, Magyar Bianka edzővel és a válogatott hátvéd Dombai Rékával – a magyar válogatott az Universiadén, egyetlen magyar sportcsatorna kínálatában sem szerepelt a kosárlabdatorna egyetlen egy meccse sem. Kitért arra: „Amikor a Szekszárd az Euroligában vagy az Európa-kupában játszott, az sem került képernyőre. Hogy miért? Valószínűleg azért, mert a döntéshozók szerint a magyar női kosárlabdázás nézhetetlen.”

Rózsa Gábor: amit csinálunk, az egyáltalán nem haszontalan

Az élsportolókban ideálokat látnak a fiatalok, s ha van egy csapat, ami sikeres, azt nem szabad eltitkolni. „A szekszárdi klub nevelte ki Studer Ágnest vagy Miklós Melindát. Ha csak ezt a két játékost, az ő pályára állításukat tekintem, már ez is óriási dolog” – tette hozzá. 
Szekszárdon az elmúlt évtized eredményei alapján természetesen nem mondanak le az eredményességről, de elsődlegesen egy stabil, erős és szerethető csapatot szeretnének építeni a vezetők. A KSC Magyar Kupa-aranyérmet nyert 2018-ban, a bajnokságban négy ezüstérmet szerzett. Emellett 2021-ben bronzérmet nyert az Európa-kupában, majd ezt követően kétszer szerepelt az Euroliga főtábláján is. Hazai pályán drámai meccsen, kétszeri hosszabbítás után a török sztárcsapat, a Fenerbache ellen szerezte meg a klub történetének első Euroliga-győzelmét. „Amit csinálunk, az egyáltalán nem haszontalan! Szekszárdon harmincezren élnek, a KSC a város első számú csapata, amely nyolcadik éve nemzetközi szerepléssel kényezteti el a szurkolóit. Szerintem ez óriási eredmény” – fogalmazott a klubmenedszer.
A Szekszárd utánpótlás játékosa, a 12 éves Fricsi Dóra edzésen lett rosszul, majd néhány nappal később a kórházban meghalt. Ezzel kapcsolatban Rózsa az egykori pécsi irányító Horváth Judit, valamint Fűzy Ákos tragédiáját is felhozta, mint felfoghatatlan halálesetek, amelyek nemcsak a közösséget, hanem az egész országot megrázták. A borzalmas szekszárdi tragédia kapcsán együtt érző üzenetek tömkelege érkezett a tolnai vármegyeszékhelyre: „Ez a haláleset sokak életében hagy kitörölhetetlen nyomot, s persze nagyon megrázta közösségünket, a csapattársakat, gyereket, szülőket, szurkolókat, támogatókat.”
 

 

