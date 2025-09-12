Nem egy szimpla focimeccs, két szomszédos település ősi versengése is

Három kilométer, de két világ. Szombaton Őcsényben a vármegyei III. osztály második fordulójában jön a szezon első sárközi el Clásicója (16.30 óra).

– Őcsényben szüreti fesztivált rendeznek szombaton, így biztosan sok néző lesz kíváncsi a derbire. A keretünkben mindenki bevetésre kész, sportszerű mérkőzésen csakis a győzelem megszerzése lehet a célunk – mondta Varga János, az Őcsény SK edzője.

A hazaiaknál nem volt nagy mozgás a nyáron, mindössze néhány utánpótláskorú játékos járt be oda-vissza utat a partnercsapatnak számító Kakasd SE-hez. A vendég decsieknél nagyobb volt a mozgás. – A találkozó iránt nagy az érdeklődés Decsen is – nyilatkozta Vecsei Viktor, a Decs LSE szakvezetője. – Úgy gondolom jól erősítettünk. Emiatt, és az edzésmunkánk alapján csapatomat tartom a találkozó esélyesének. Természetesen győzni szeretnénk, de a labda gömbölyű. A siker több mindenen múlhat, meglátjuk melyik csapat fog ki jobb napot.