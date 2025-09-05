Átigazolási körkép: a fél csoport esélyes lehet a bajnoki címre Délen

Az Őcsény és a Decs alakulata ezúttal a Dél csoportba kapott besorolást, így a sárközi El Clásico ismét a tájegység legjobb csapata címért zajló versenyfutás lesz.

A sárközi El Clásico ismét nagy versenyfutást hozhat Őcsény és Decs között

Fotó: Fotó: TEOL

A két tizenegy csapatos csoportba nem nevezett a Tolnanémedi és a Nak. A Gerjen „lenevezett”, a Gyapa és a Dunaszentgyörgy közös együttest indít. Utóbbi alakulatnál volt a legnagyobb mozgás, de a Gerjen együttese is jól erősített a nyári átigazolási szezonban. A Decs is bejelentkezett a dobogóra, miután megyei szinten jó nevű, rutinos labdarúgókkal erősítette meg keretét. A Zomba a legutóbbi idényben ezüstérmes lett, a keret együtt maradt, a legnagyobb nevet ők igazolták: Péter Antal a Szekszárdi UFC-től igazolt Zombára. A támadó 16 évesen került a hollandiai Heerenveen csapatához, itthon volt a Ferencváros és a SZEOL labdarúgója is. És még csak 31 éves… A Keleten bajnok bajnok Szedresnél az állandóságra szavaztak, három célirányos igazolással.

Dalmandi SK

Érkezett: Balogh László (Mágocs), Erős Balázs (Kaposszekcső-Csikóstőttős), Gungl Dávid (Nak SE), Kovács Szabolcs (Mágocs), Meizner Adrián, Ujvári Bence (Nak SE)

Távozott: Sütő Kristóf (Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE), Velarda Péter (Palota SE)

Játékos-edző: Botos Gábor

Decs LSE

Érkezett: Baráth Brendon (újrakezdte), Dudás Gergő (Mórágyi SE), Hosnyánszki Benjamin (Mórágyi SE), Ignácz Zoltán (Teveli Medosz), Kertész József, Német Géza (újrakezdte), Ninaj Blendri (Szekszárdi UFC), Tilinger Zsolt (Dombóvár), Vecsei Roland (Bátaszék SE)

Távozott: Horváth Adrián, Luther Gábor

Játékos-edző: Vecsei Viktor

Döbröközi KSE

Érkezett: Somogyvári Dávid (Dalmand SK), Török Arnold (Dombóvár FE), Vörös Ádám (Dombóvári FC)

Távozott: Papp Máté, Törő Trisztán (mindkettő Mágocs)

Edző: Szieber József

Gerjeni SE

Érkezett: Béda Renátó, Jóni István, Kertész János, Kiss Balázs, Krémer Péter (mindannyian Dunaszentgyörgyi SE), Kneller Balázs, Pesti Viktor, Sós Gergely (mindhárman Tolna VFC), Soponyai Tibor (Sióagárdi SE), Hajnes Balázs, Tóth Richárd (újrakezdték)

Távozott: Nagy Tamás (Sióagárdi SE), Rogács Mihály (ASE Paks), Romhányi Tamás (Dunakömlődi SE)

Játékos-edző: Erdélyi Péter