1 órája
Átigazolási körkép: a fél csoport esélyes lehet a bajnoki címre Délen
Hétvégén rajtol a Tolna vármegyei III. osztályú labdarúgó-bajnokság új szezonja. Ismét egy csoportban szerepel az Őcsény és Decs csapata, így lesz sárközi El Clásico.
Az Őcsény és a Decs alakulata ezúttal a Dél csoportba kapott besorolást, így a sárközi El Clásico ismét a tájegység legjobb csapata címért zajló versenyfutás lesz.
A két tizenegy csapatos csoportba nem nevezett a Tolnanémedi és a Nak. A Gerjen „lenevezett”, a Gyapa és a Dunaszentgyörgy közös együttest indít. Utóbbi alakulatnál volt a legnagyobb mozgás, de a Gerjen együttese is jól erősített a nyári átigazolási szezonban. A Decs is bejelentkezett a dobogóra, miután megyei szinten jó nevű, rutinos labdarúgókkal erősítette meg keretét. A Zomba a legutóbbi idényben ezüstérmes lett, a keret együtt maradt, a legnagyobb nevet ők igazolták: Péter Antal a Szekszárdi UFC-től igazolt Zombára. A támadó 16 évesen került a hollandiai Heerenveen csapatához, itthon volt a Ferencváros és a SZEOL labdarúgója is. És még csak 31 éves… A Keleten bajnok bajnok Szedresnél az állandóságra szavaztak, három célirányos igazolással.
Dalmandi SK
Érkezett: Balogh László (Mágocs), Erős Balázs (Kaposszekcső-Csikóstőttős), Gungl Dávid (Nak SE), Kovács Szabolcs (Mágocs), Meizner Adrián, Ujvári Bence (Nak SE)
Távozott: Sütő Kristóf (Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE), Velarda Péter (Palota SE)
Játékos-edző: Botos Gábor
Decs LSE
Érkezett: Baráth Brendon (újrakezdte), Dudás Gergő (Mórágyi SE), Hosnyánszki Benjamin (Mórágyi SE), Ignácz Zoltán (Teveli Medosz), Kertész József, Német Géza (újrakezdte), Ninaj Blendri (Szekszárdi UFC), Tilinger Zsolt (Dombóvár), Vecsei Roland (Bátaszék SE)
Távozott: Horváth Adrián, Luther Gábor
Játékos-edző: Vecsei Viktor
Döbröközi KSE
Érkezett: Somogyvári Dávid (Dalmand SK), Török Arnold (Dombóvár FE), Vörös Ádám (Dombóvári FC)
Távozott: Papp Máté, Törő Trisztán (mindkettő Mágocs)
Edző: Szieber József
Gerjeni SE
Érkezett: Béda Renátó, Jóni István, Kertész János, Kiss Balázs, Krémer Péter (mindannyian Dunaszentgyörgyi SE), Kneller Balázs, Pesti Viktor, Sós Gergely (mindhárman Tolna VFC), Soponyai Tibor (Sióagárdi SE), Hajnes Balázs, Tóth Richárd (újrakezdték)
Távozott: Nagy Tamás (Sióagárdi SE), Rogács Mihály (ASE Paks), Romhányi Tamás (Dunakömlődi SE)
Játékos-edző: Erdélyi Péter
Gyapa-Dunaszentgyörgy
Érkezett: Dunaszentgyörgyről 13 futballista érkezett, Kardos Bence (Bölcskei SE)
Távozott: 11 labdarúgó eligazolt, 4-en befejezték aktív labdarúgó-pályafutásukat
Edző: Máté László
A sárközi El Clásico több mint egy mérkőzés – ez presztízs
Gyönki SE
Érkezett: Egle Ernő (Tengelici SE), Sára Patrik (Tolna VFC)
Távozott: Lipics József (Mórágyi SE)
Edző: Bruckner Zoltán
Kaposszekcső-Csikóstőttős KSE
Érkezett: Böjtös Zoltán (újrakezdte), Právics Dominik (Dombóvári FC), Sütő Kristóf (Dalmandi SK)
Távozott: Somogyvári Dávid (Döbrököz)
Edző: Fehér Attila
Őcsény SK
Érkezett: Birtalan Dániel (Bátaszéki SE), Both Dávid, Buti Csongor, Sztojka Roland Rikárdó (mindhárman Kakasd U19)
Távozott: Farkas Denisz, Kovács Péter (mindketten Kakasd U19)
Edző: Varga János
Sióagárdi SE
Érkezett: Nagy Tamás (Gerjeni SE), Székely Zoltán (Teveli Medosz SE)
Távozott: Soponyai Tibor (Gerjeni SE)
Játékos-edző: Sümegi Zsolt
Szedresi SE
Érkezett: Csóka Kristóf (Dunaszentgyörgyi SE), Dobondi Dániel (Kakasd SE), Pesti Milán (Tengelici SE)
Távozott: Kovács Ervin (Tengelici SE), Matus Zétény (Somberek)
Edző: Mészáros Gábor
Zomba KSE
Érkezett: Kóczián Levente (Felsőnána SE), Krämer Kristóf (Kisdorogi FC), Márton Ákos (Kisdorogi FC), Péter Antal (Szekszárdi UFC), Reitzi Tamás (újrakezdte)
Játékos-edző: Hosnyánszki Tamás