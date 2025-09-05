4 órája
Köszöntésekkel és címvédő veréssel indult a Sió Kupa (galériával)
Sorozatban ötvenhatodik alkalommal rendezik meg a Sió Kupa felkészülési tornát, ami nemcsak Magyarországon, de egész Európában egyedülállónak mondható, fogalmazott az ünnepélyes megnyitón Szabó Noémi, a Tarr KSC Szekszárd szakmai- és sportigazgatója.
A megnyitón egy-egy szál virággal ajándékozta meg az elnökség tagjai, valamint Berlinger Attila polgármester Magyar Biankát és Dombai Rékát, akik az Universiadén történelmi bronzérmet szereztek. Szintén elismerték Maria Gakdenget és Carolina Rodriguest, előbbi a dél-szudáni válogatottal lett harmadik az Afrika-kupán, utóbbi pedig Portugáliával járt első ízben Európa-bajnokságon.
Szücs Gréta az U19-es válogatottal szerepelt világbajnokságon, Holcz Rebeka az U21-es, Nyári Döniz és Rácz Nóra az U18-as nemzeti csapattal készült a nyáron, míg Pomsár Anna az EYOF-csapat bő keretének volt tagja. Horváth Zsófia másodedzőként nyert Eb-címet az U20-as B-divíziós Európa-bajnokságon, Rózsa Gábor és Fekete Krisztián pedig az U18-as válogatott stábjában szerepelt a kontinenstornán.
Zavarba ejtő kérdések is voltak a Tarr KSC Szekszárd szurkolói ankétján (videóval és galériával)
Az első elődöntőben a címvédő, de a nyáron jelentősen átalakult Serco UNI Győr 83–72-es vereséget szenvedett a TFSE-től, ezzel az is eldőlt, hogy nem lesz címvédés az idei tornán. A találkozó legeredményesebb játékosa az amerikai Lexi Donarski volt hét értékesített triplával (21/21).
A másik elődöntőben a Tarr KSC Szekszárd a Dávid Kornél KA-val találkozik, amelyről természetesen beszámolunk oldalunkon. A bronzmérkőzést szombaton 15.30, a döntőt 18.30 órakor rendezik a városi sportcsarnokban.
56. Sió Kupa, elődöntő
TFSE-MTK–Serco UNI Győr 83–72 (17–23, 17–16, 23–23, 26–10)
Szekszárd.
TFSE: Dúl T. 7, Vígh B. 6/6, Donarski 21/21, Vladár, Tóth F. 11/3. Csere: Mányoky 7/3, Bernáth 13/6, Gábor L. 10, Pusztai 6/6, Kádár 2. Edző: Hegedűs Péter
Győr: Ruff-Nagy 7, Zsebe-Weninger 12/3, Dubei 16, Ács 2, Tulonen 9. Csere: Katona B. 7/3, Jelenc 13, Selcova 2, Rozmán, Lép 2, Baffy 2. Edző: Fűzy-Antonovics Adél
Kipontozódott: Vladár (29.)
Az 56. Sió Kupa ünnepélyes megnyitójaFotók: Mártonfai Dénes