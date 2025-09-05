Köszöntésekkel és címvédő veréssel indult a Sió Kupa (galériával)

Sorozatban ötvenhatodik alkalommal rendezik meg a Sió Kupa felkészülési tornát, ami nemcsak Magyarországon, de egész Európában egyedülállónak mondható, fogalmazott az ünnepélyes megnyitón Szabó Noémi, a Tarr KSC Szekszárd szakmai- és sportigazgatója.

Szabó Noémi szakmai és sportigazgató, Berlinger Attila polgármester és Szabó Gergő ügyvezető elnök a Sió Kupa megnyitóján

Fotó: Mártonfai Dénes

A megnyitón egy-egy szál virággal ajándékozta meg az elnökség tagjai, valamint Berlinger Attila polgármester Magyar Biankát és Dombai Rékát, akik az Universiadén történelmi bronzérmet szereztek. Szintén elismerték Maria Gakdenget és Carolina Rodriguest, előbbi a dél-szudáni válogatottal lett harmadik az Afrika-kupán, utóbbi pedig Portugáliával járt első ízben Európa-bajnokságon.

Szücs Gréta az U19-es válogatottal szerepelt világbajnokságon, Holcz Rebeka az U21-es, Nyári Döniz és Rácz Nóra az U18-as nemzeti csapattal készült a nyáron, míg Pomsár Anna az EYOF-csapat bő keretének volt tagja. Horváth Zsófia másodedzőként nyert Eb-címet az U20-as B-divíziós Európa-bajnokságon, Rózsa Gábor és Fekete Krisztián pedig az U18-as válogatott stábjában szerepelt a kontinenstornán.