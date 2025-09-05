Sió Kupa: a tizenegyedik végső sikeréért mehet a Tarr KSC Szekszárd! (galéria)

Alig több, mint két hete tart teljes kerettel a Tarr KSC Szekszárd felkészülése, ugyanakkor már a második tornáján vesz részt Magyar Bianka együttese. Múlt héten Brnóban szlovák és cseh riválisát legyőzve hódította el a Kappa Kupát, most pedig a hazai rendezésű 56. Sió Kupa került terítékre.

Aliza Karlen próbál kosárra dobni két székesfehérvári között a Sió Kupa elődöntőjében

Fotó: Mártonfai Dénes

Az újjáalakult egylet nagy bizonyítási vággyal vetette bele magát a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia elleni elődöntőbe, ami nem ment át görcsösségbe. Ezt pedig díjazták a szurkolók, sokan kíváncsiak voltak kedvenceikre, ami nem csoda, hiszen utoljára még áprilisban játszott otthon a kék-fehér alakulat. A 3x3-as válogatottban szereplő Laufer Gabriellát és a sérült Madár Katát nélkülöző székesfehérváriak csak az első percekben voltak képesek tartani a lépést, aztán felvette a fordulatszámot a Tarr KSC, és gyakorlatilag állva hagyta a vendégeket.

Az antré tehát jól sikerült a Tarr KSC-nek, de messzemenő következtetéseket ebből a mérkőzésből nem érdemes levonni. Az viszont megállapítható, hogy atletikus, gyors játékra képes csapata lett idén a Szekszárdnak és a légiósok kiválasztására sem lehet eddig panasz. Az amerikai Aliza Karlen 26 ponttal és 12 lepattanóval (Holcz Rebeka szintén ennyi ponttal zárt), Maria Gakdeng pedig 16 egységgel és 12 gyűrűről lecsorgó labdával jegyzett dupla-duplát.

Az igazi erőmérő majd a szombati finálé lesz, ahol a címvédőt legyőző TFSE-MTK vár Magyar Bianka együttesére 18.30 órától. A bronzmérkőzést 15.30-tól rendezik a városi sportcsarnokban.