Sok hiba, nyögvenyelős játék, de meglett a három pont a Tolna-Mözsnek (galéria)

„Azáltal, hogy nem sikerült korán megszereznünk a vezetést, kapkodóvá vált a játékunk és rengeteg hibát vétettünk, ez pedig a mérkőzésre is rányomta a bélyegét – mondta portálunknak Reveland Zoltán. – Ahogy az Újpest ellen, most is lőhettünk volna akár tíz gólt, de a kapu előtt is rossz döntéseket hoztunk. Nyögvenyelős, küszködős mérkőzés volt, de inkább most történjen ez, mint egy rangadón.”

Ha nehezen is, de legyőzte az újonc gyulaiakat a Tolna-Mözs

Fotó: Kiss Albert

A Tolna-Mözs vasárnap 17 órakor a TFSE-t fogadja.

Női futsal NB I, alapszakasz, 3. forduló

Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (2–0)

Tolna, v.: Álló (Hauck, Lengyel S.)

Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Kiss G., Nagy N., Ács K. Csere: Németh N., Sajabó, Kozma R., Földesi, Kovács L., Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán

Gólszerző: Ács K. (10.), Sajabó (13.), Kirschner (31.), illetve Petri-Szabó (33.)