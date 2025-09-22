szeptember 22., hétfő

Női futsal NB I

1 órája

Sok hiba, nyögvenyelős játék, de meglett a három pont a Tolna-Mözsnek (galéria)

Címkék#női futsal NB I#Tolna-Mözs FSE#női futsal

„Azáltal, hogy nem sikerült korán megszereznünk a vezetést, kapkodóvá vált a játékunk és rengeteg hibát vétettünk, ez pedig a mérkőzésre is rányomta a bélyegét – mondta portálunknak Reveland Zoltán. – Ahogy az Újpest ellen, most is lőhettünk volna akár tíz gólt, de a kapu előtt is rossz döntéseket hoztunk. Nyögvenyelős, küszködős mérkőzés volt, de inkább most történjen ez, mint egy rangadón.”

tolna-mözs gyulai amazonok női futsal nb i
Ha nehezen is, de legyőzte az újonc gyulaiakat a Tolna-Mözs
Fotó: Kiss Albert

A Tolna-Mözs vasárnap 17 órakor a TFSE-t fogadja.

Női futsal NB I, alapszakasz, 3. forduló
Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok 3–1 (2–0)
Tolna, v.: Álló (Hauck, Lengyel S.)
Tolna-Mözs: Deczki – Wiesner, Kiss G., Nagy N., Ács K. Csere: Németh N., Sajabó, Kozma R., Földesi, Kovács L., Ferencz F., Tóth A., Kirschner. Edző: Reveland Zoltán
Gólszerző: Ács K. (10.), Sajabó (13.), Kirschner (31.), illetve Petri-Szabó (33.)

Női futsal NB I: Tolna-Mözs–Gyulai Amazonok

Fotók: Molnár Gyula

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
