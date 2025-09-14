3 órája
Az év példaképe díjat elnyerő Studer Ágnesnek egyre fontosabb a társadalmi szerepvállalás
Országos elismerésben részesült a magyar női kosárlabda-válogatott felsőnánai irányítója. Studer Ágnes mesélt portálunknak a Hunbasket Hero Díjról, a csapatkapitányi szerepéről és a rehabilitációjáról is.
– Elsőként ítélte oda a magyar szövetség a Hunbasket Hero Díjat, ami amolyan „az év példaképe díj”. Mit jelent Önnek ez az elismerés?
– Megtisztelő, mert előbb a csapatom terjesztett fel erre, majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a jelöltek közül engem tartott a legalkalmasabbnak erre a díjra – válaszolta portálunknak a felsőnánai kötődésű Studer Ágnes, az NKA Universitas Pécs válogatott irányítója. – Ahogy idősödöm, kezdem átértékelni a fontossági sorrendet és átvenni a vezérszerepet a csapatban, talán emiatt is kaptam meg nyáron a kapitányi posztot a távozó Zsebe-Weninger Virág után. Azt nem mondanám, hogy az „anyáskodó” szerep fekszik nekem, mert az ugratásokban és a hülyéskedésekben ugyanúgy benne vagyok, de jobban odafigyelek a komoly dolgokra, segítve a társakat a pályán kívül.
– Fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást?
– Ahogy telnek az évek, egyre inkább előtérbe helyeződik. Ezért is mondtam igent decemberben a klub Cipősdoboz akciójára vagy tavasszal a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset megelőzési kapitányára. Minden olyan téma mellett kiállok és felszólalok, amiért érdemes. Az gondolom, hogy kosárlabdázóként példát kell mutatnunk az emberek előtt – és ebben a klub is partner.
– Jó is, hogy a kort említi, hiszen szeptember 10-én volt a születésnapja! Megünnepelték?
– Jelenleg Olaszországban vagyunk, két felkészülési mérkőzést játszunk itt a Reyer Veneziával. Egy kis ünneplés belefért a vacsora során, kaptam a csapattársaktól sütit és a pincérek együtt énekeltek nekem. Jól esett, hogy gondoltak rám.
– Más miatt is örülhet, hiszen a májusi vállműtétje után ismét a csapattal készülhet.
– A rehabilitációm még tart, a kontaktedzésekből még kimaradok, de napról napra haladok előre. Ha fáj, akkor visszaveszünk a munkából. Nem akarom elkapkodni a visszatérést, még szekszárdi játékosként egy bokasérüléssel hamarabb léptem pályára, mint kellett volna. Éreztem, hogy a kitámasztás még nem az igazi, nem tudtam száz százalékot nyújtani. Ezt a hibát még egyszer nem szeretném elkövetni. Profin fel van építve a rehabilitáció, a nyarat is erre szántam rá.
– Mentálisan mennyire volt nehéz feldolgozni az elmúlt hónapokat?
– Néha nagyon. Nyáron azért, mert egyedül, csak a fizioterapeuta segítségével végeztem a konditermi edzéseket, most pedig azért, mert az oldalvonalról nézem a többieket. Szeretnék beállni közéjük, csapatkapitányként kivenni a részem a közös munkából, de minden nap emlékeztetem magam arra, hogy fontos a türelem. Egyelőre marad a tanácsok osztogatása a pálya mellett. Ugyanakkor az előzetesen számolt hat hónapos kihagyásnál valószínűleg előbb visszatérek, akár már októberben.