Az év példaképe díjat elnyerő Studer Ágnesnek egyre fontosabb a társadalmi szerepvállalás

– Elsőként ítélte oda a magyar szövetség a Hunbasket Hero Díjat, ami amolyan „az év példaképe díj”. Mit jelent Önnek ez az elismerés?

– Megtisztelő, mert előbb a csapatom terjesztett fel erre, majd a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége a jelöltek közül engem tartott a legalkalmasabbnak erre a díjra – válaszolta portálunknak a felsőnánai kötődésű Studer Ágnes, az NKA Universitas Pécs válogatott irányítója. – Ahogy idősödöm, kezdem átértékelni a fontossági sorrendet és átvenni a vezérszerepet a csapatban, talán emiatt is kaptam meg nyáron a kapitányi posztot a távozó Zsebe-Weninger Virág után. Azt nem mondanám, hogy az „anyáskodó” szerep fekszik nekem, mert az ugratásokban és a hülyéskedésekben ugyanúgy benne vagyok, de jobban odafigyelek a komoly dolgokra, segítve a társakat a pályán kívül.

Studer Ágnes már a csapattal készül, de a kontaktedzésekből még kimarad

Fotó: Kovács Liliána / Forrás: bama.hu

– Fontosnak tartja a társadalmi szerepvállalást?

– Ahogy telnek az évek, egyre inkább előtérbe helyeződik. Ezért is mondtam igent decemberben a klub Cipősdoboz akciójára vagy tavasszal a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság baleset megelőzési kapitányára. Minden olyan téma mellett kiállok és felszólalok, amiért érdemes. Az gondolom, hogy kosárlabdázóként példát kell mutatnunk az emberek előtt – és ebben a klub is partner.

– Jó is, hogy a kort említi, hiszen szeptember 10-én volt a születésnapja! Megünnepelték?

– Jelenleg Olaszországban vagyunk, két felkészülési mérkőzést játszunk itt a Reyer Veneziával. Egy kis ünneplés belefért a vacsora során, kaptam a csapattársaktól sütit és a pincérek együtt énekeltek nekem. Jól esett, hogy gondoltak rám.