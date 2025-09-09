Történelmi elismerésben részesült Studer Ágnes

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) egy éve hozta létre a Hunbasket Hero Díjat, amelyet olyan játékos kap, aki sokat tesz a közösségért és példaértékű mind a pályán, mind azon kívül mutatott viselkedésével. A felterjesztések közül az MKOSZ elnöksége végül az NKA Universitas Pécs válogatott irányítójának, Studer Ágnesnek ítélte oda a díjat.

Studer Ágnes kapta az első Hunbasket Hero Díjat

Fotó: Kovács Péter

Indoklásként a szövetség megjegyezte, a KSC Szekszárd saját nevelésű játékosa oroszlánrészt vállalt a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a pécsi klub kampányában, amely a biztonságos vezetésre és baleset-megelőzésre hívja fel a figyelmet. Emellett az egyik arca volt, az MKOSZ és klubját is képviselve, a karácsonyi időszakot megelőző Cipősdoboz kampánynak is.

Felemás szezont zárt Studer Ágnes

A felsőnánai kötődésű Studer Ágnes 2024 nyarán, egyéves török és francia légióskodás után tért haza, a pécsiekkel az NB I-ben és a Magyar Kupában is bronzérmet szerzett. Tette mindezt úgy, hogy decemberben súlyos vállsérülést szenvedett, a szezon hátralévő részét rögzítőkötésben teljesítette. Májusban sikeres műtéten esett át, nyáron pedig azért dolgozott, hogy az új idényre százszázalékos állapotba kerüljön.

A Hunbasket Hero Díj nyertese az erkölcsi elismerés mellett lehetőséget kap arra, hogy az MKOSZ által felajánlott 100 ezer forintot az általa kiválasztott jótékonysági célra adományozza. Studer Ágnes a díjat szeptember 20-án a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján veheti át.