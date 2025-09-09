szeptember 9., kedd

Ádám névnap

23°
+31
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsőként kapta meg a díjat

1 órája

Történelmi elismerésben részesült Studer Ágnes

Címkék#MKOSZ#Studer Ágnes#Hunbasket Hero Díj

Teol.hu

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ) egy éve hozta létre a Hunbasket Hero Díjat, amelyet olyan játékos kap, aki sokat tesz a közösségért és példaértékű mind a pályán, mind azon kívül mutatott viselkedésével. A felterjesztések közül az MKOSZ elnöksége végül az NKA Universitas Pécs válogatott irányítójának, Studer Ágnesnek ítélte oda a díjat.

studer ágnes hunbasket hero díj
Studer Ágnes kapta az első Hunbasket Hero Díjat
Fotó: Kovács Péter

Indoklásként a szövetség megjegyezte, a KSC Szekszárd saját nevelésű játékosa oroszlánrészt vállalt a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a pécsi klub kampányában, amely a biztonságos vezetésre és baleset-megelőzésre hívja fel a figyelmet. Emellett az egyik arca volt, az MKOSZ és klubját is képviselve, a karácsonyi időszakot megelőző Cipősdoboz kampánynak is.

Felemás szezont zárt Studer Ágnes

A felsőnánai kötődésű Studer Ágnes 2024 nyarán, egyéves török és francia légióskodás után tért haza, a pécsiekkel az NB I-ben és a Magyar Kupában is bronzérmet szerzett. Tette mindezt úgy, hogy decemberben súlyos vállsérülést szenvedett, a szezon hátralévő részét rögzítőkötésben teljesítette. Májusban sikeres műtéten esett át, nyáron pedig azért dolgozott, hogy az új idényre százszázalékos állapotba kerüljön.

A Hunbasket Hero Díj nyertese az erkölcsi elismerés mellett lehetőséget kap arra, hogy az MKOSZ által felajánlott 100 ezer forintot az általa kiválasztott jótékonysági célra adományozza. Studer Ágnes a díjat szeptember 20-án a Hősök terén, a Magyar Kosárlabdázás Napján veheti át.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu