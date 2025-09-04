szeptember 4., csütörtök

Súlyos sérülést szenvedett

1 órája

Mentő vitte kórházba a paksi nevelésű focistát

Munkatársunktól

A Kaposvári Rákóczi az MTK Budapest második csapatát fogadta a legutóbbi NB III-as fordulóban, amit nagy csatában a zöld-fehérek 3–2-re megnyertek. A hazaiak győzelme nem lehetett felhőtlen, ugyanis a mérkőzést egy súlyos sérülés árnyékolta be.

mentő kórház súlyos sérülés rafael zoltán kaposvári rákóczi
Mentő vitte kórházba a súlyos sérülést szenvedett játékost
Forrás: Kaposvári Rákóczi

Mint arról a Rákóczi honlapja beszámolt, a találkozó második félidejében

Mikolay Timóteus buktatta Zoltán Rafaelt, akihez mentőautó érkezett a pályára, s csak orvosi segítségnyújtás után tudta elhagyni a játékteret. Az első információk alapján kulcscsonttörést szenvedett.

A keceli nevelésű 21 éves támadó 2018-tól három szezonon keresztül a Paksi FC korosztályos csapataiban szerepelt, az NB III-as csapatban 66 bajnokin hat találatot jegyzett. A kecskeméti félszezon után a 2024/2025-ös idényben igazolt Kaposvárra, ahol ebben a szezonban nyolc tétmérkőzésen lépett pályára.

 

