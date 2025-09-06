szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

16°
+33
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vb-selejtező

13 órája

Szalai Attila ismét címeres mezben

Címkék#Szalai Attila#labdarúgás#Marco Rossi szövetségi kapitány#magyar válogatott

A török élvonalba visszatérő tengelici védő formája és rutinja ismét komoly fegyver lehet a magyar válogatottnak a világbajnoki selejtezők rajtján. A török Kasimpasa játékosa, Szalai Attila képes lehet megfelelni az elvárásoknak.

Ellenbruch Zsolt

A nyári átigazolási időszakban visszatért Törökországba a tengelici kötődésű Szalai Attila, aki a Kasimpasa játékosaként ismét rendszeresen futballozik. 

A rutin és a pillanatnyi forma Szalai Attila mellett szól
A rutin és a pillanatnyi forma Szalai Attila mellett szól 
Fotó: Belga via AFP

A magyar válogatott védő küzdelmes éveken van túl, mióta elhagyta Isztambult: Németországban két klubnál sem tudott hosszabb távon megkapaszkodni, majd Belgiumban sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Júliusban végül a legkézenfekvőbb megoldást választotta: visszatért korábbi sikerei színhelyére. Bár nem abba a sikeres csapatba, ahol korábban szerepelt, és ezt az idény eddigi eredményei is mutatják, a 27 éves bekk számára most az a legfontosabb, hogy újra játékban van. 
Ez különösen lényeges most, amikor a magyar válogatott szombaton megkezdi útját a 2026-os világbajnokság felé. Marco Rossi kerethirdetése leginkább a támadósorban tartogatott meglepetést – például a paksi Tóth Barna meghívóját –, ahol a kezdő mögött bátran lehet variálni az aktuális forma alapján. A kérdőjelek inkább a védelemben maradtak: nem világos, hogy négy- vagy ötvédős hadrendben gondolkodik a kapitány, és kik alkotják majd a tengelyt. 

Szalai Attila több posztriválissal harcol a csapatba kerülésért 

Willi Orbán helye biztos, hiszen képességei, rutinja és vezérszerepe nélkülözhetetlen. Mellette azonban bal lábas túlsúly mutatkozik, ami főleg ötvédős rendszerben vethet fel kérdéseket: Orbán ilyenkor a középső poszton játszik, mellé pedig ideális esetben egy jobb és egy bal lábas védő kerülne a kezdőbe. 
A bal oldalon több opció is van: Dárdai Bence, Szalai Gábor és természetesen Szalai Attila. Dárdai jelenleg formán kívül futballozik, Berlinben nem számít alapembernek. Szalai Gábor a legtöbb játékpercet gyűjtötte a három közül, és bár nem hibátlan védekezésben, pontrúgásoknál komoly fegyvert jelenthet. A rutin és a pillanatnyi forma viszont leginkább Szalai Attila mellett szól, aki a Kasimpasában rövid idő alatt is megmutatta, hogy nem felejtett el futballozni: védekezésben rendre a társak hibáit javítja, emellett a támadásépítésekben is kulcsszerepet vállal. Ez pedig pont olyan kvalitás, amire az írek vagy a portugálok ellen is nagy szüksége lehet a válogatottnak. 

Az sem lenne meglepő, ha a jobb oldalon vetné be a kapitány 

Az sem lenne meglepetés, ha Rossi az ötvédős hadrend jobb oldalán is számításba venné. Elsőre szokatlannak tűnhet, de Belgiumban előfordult, hogy ezen a poszton vetették be, és képes volt megfelelni az elvárásoknak. Márpedig a posztriválisok, valamint a jobb lábas Mocsi Attilával szemben is neki van meg leginkább a sebessége ahhoz, hogy egy magasabbra tolt, labdás játékban aktívabb szerkezetben is megoldást jelentsen hátrafelé védekezésben. 
Mindezek alapján nagyon jó esély mutatkozik arra, hogy Marco Rossi meghívója nem pusztán a kapitány személyes bizalmáról árulkodik, hanem arról is, hogy komolyan számít Szalai Attilára – méghozzá a pályán. 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu