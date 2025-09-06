Szalai Attila ismét címeres mezben

A nyári átigazolási időszakban visszatért Törökországba a tengelici kötődésű Szalai Attila, aki a Kasimpasa játékosaként ismét rendszeresen futballozik.

A rutin és a pillanatnyi forma Szalai Attila mellett szól

Fotó: Belga via AFP

A magyar válogatott védő küzdelmes éveken van túl, mióta elhagyta Isztambult: Németországban két klubnál sem tudott hosszabb távon megkapaszkodni, majd Belgiumban sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Júliusban végül a legkézenfekvőbb megoldást választotta: visszatért korábbi sikerei színhelyére. Bár nem abba a sikeres csapatba, ahol korábban szerepelt, és ezt az idény eddigi eredményei is mutatják, a 27 éves bekk számára most az a legfontosabb, hogy újra játékban van.

Ez különösen lényeges most, amikor a magyar válogatott szombaton megkezdi útját a 2026-os világbajnokság felé. Marco Rossi kerethirdetése leginkább a támadósorban tartogatott meglepetést – például a paksi Tóth Barna meghívóját –, ahol a kezdő mögött bátran lehet variálni az aktuális forma alapján. A kérdőjelek inkább a védelemben maradtak: nem világos, hogy négy- vagy ötvédős hadrendben gondolkodik a kapitány, és kik alkotják majd a tengelyt.

Szalai Attila több posztriválissal harcol a csapatba kerülésért

Willi Orbán helye biztos, hiszen képességei, rutinja és vezérszerepe nélkülözhetetlen. Mellette azonban bal lábas túlsúly mutatkozik, ami főleg ötvédős rendszerben vethet fel kérdéseket: Orbán ilyenkor a középső poszton játszik, mellé pedig ideális esetben egy jobb és egy bal lábas védő kerülne a kezdőbe.

A bal oldalon több opció is van: Dárdai Bence, Szalai Gábor és természetesen Szalai Attila. Dárdai jelenleg formán kívül futballozik, Berlinben nem számít alapembernek. Szalai Gábor a legtöbb játékpercet gyűjtötte a három közül, és bár nem hibátlan védekezésben, pontrúgásoknál komoly fegyvert jelenthet. A rutin és a pillanatnyi forma viszont leginkább Szalai Attila mellett szól, aki a Kasimpasában rövid idő alatt is megmutatta, hogy nem felejtett el futballozni: védekezésben rendre a társak hibáit javítja, emellett a támadásépítésekben is kulcsszerepet vállal. Ez pedig pont olyan kvalitás, amire az írek vagy a portugálok ellen is nagy szüksége lehet a válogatottnak.