A Fradi amerikai támadója fejjel és lábbal is bevette a szekszárdiak kapuját (képgalériával)

A budaörsi súlyos vereséget követően a bajnoki címvédő látogatott Szekszárdra. A Ferencváros toronymagas esélyesként várhatta a Tolna vármegyei együttes elleni összecsapást, és legfeljebb abban bízhattak Vágó Attila tanítványai, hogy a hétközi nemzetközi kupameccsen elszenvedett vereség nyomot hagyott a fővárosi gárdán.

Az FTC játékosa, Vlada Kubasova lépéselőnyben Fotó: Kiss Albert

A pályán azonban hamar beigazolódott a papírforma: a kissé tartalékos Fradi is fölényben kezdett, gyorsan átvette az irányítást, és szinte folyamatosan a szekszárdi térfélen zajlott a játék. A vezető találatra kilenc percet kellett várni, ekkor García Alesia Marie fejjel vette be a hazai kaput.

A folytatásban sem változott a meccs képe, a vendégek folyamatos nyomás alatt tartották a Tolna vármegyeiek védelmét. Akcióból kevesebb helyzet adódott, pontrúgásokból annál több, ám a gyenge befejezések mellett Fehér Lili bravúrjai tartották meccsben a házigazdákat. A 36. percben azonban már ő sem segíthetett: Marie kiugrás végén megduplázta a ferencvárosi előnyt.

A szünetben négyet cserélt a Szekszárd, és próbált támadóbb szellemben futballozni – ez az első félidőben teljesen hiányzott a játékukból. A nyíltabb felfogás ugyan több hibát is eredményezett, de a Fradi ekkor már nem erőltette a tempót. Így a hazaiak is fel-felbukkantak a vendégkapu előtt: Nagy-Cseke Edina a kapufát találta el, ami akár szépítés is lehetett volna.

Az utolsó negyedórában ismét a zöld-fehérek előtt adódott több lehetőség, de Fehér Lili védéseinek köszönhetően nem nőtt a különbség. A találkozó 2–0-s ferencvárosi győzelemmel zárult, ami a körülményekhez képest vállalható eredménynek számít a szekszárdiak számára. A játék képe viszont továbbra is elmarad attól, amit Vágó Attila kinevezésekor remélhettek a szurkolók.

Simple Női Liga, 5. forduló

Szekszárdi WFC–FTC-Telekom 0–2 (0–2). Szekszárd, v.: Kovács F. (Dévai, Tóth Cs.)

Szekszárd: Fehér–Kehrer, Jáhn, Hodászi, Schell (Kágyi Á., a szünetben), Kágyi K. (Nagy-Cseke, a szünetben), Egyed (Katona, a szünetben), Filep (Sovány, 70.), Prigli, Gelb (Miszlai, a szünetben), Mucsi. Vezetőedző: Vágó Attila

Gólszerző: Alesia Garcia (9., 36.).