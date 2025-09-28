Egyetlen gól döntött, a Szekszárd házi gólkirálya a végén büntetett (képgalériával)

Jelentős érdeklődés övezte a vármegyei rangadót, amelyen a hazai pályán eddig százszázalékos Szekszárd fogadta az NB III Dél-Nyugati csoportjának legeredményesebb csapatát, a Majost.

Minden egyes szabad labdáért nagy csata zajlott a Szekszárd és a Majos meccsén

Fotó: Makovics Kornel

Már az első percben adódott lehetőség a hazaiak előtt, amikor egy védelmi hiba nyomán megszerezhették volna a vezetést, de kimaradt a helyzet. Néhány minutummal később a vendégek előtt is ziccer adódott, ám ezúttal sem sikerült eltalálni a kaput. Ez megadta a mérkőzés alaphangját, és előrevetítette: a helyzetkihasználás kulcskérdés lesz. Bár mindkét oldalon akadtak további lehetőségek, gól nem született az első félidőben.

A játék irányítását inkább a Majos próbálta magához ragadni. Többször is szép támadásokat vezettek, ám a kapu előterében rendre rossz döntések, pontatlan passzok vagy gyenge lövések követték a felépítést. Bognár Zsoltnak akadt ugyan dolga, de igazán nagy bravúrt nem kellett bemutatnia. Nagy védésre Vukman Donátnak sem volt szüksége, még akkor sem, amikor egyszer ki is cselezték. A szekszárdiak játéka inkább a hosszú indításokra és a második labdák megszerzésére épült, ezekből egy-egy lövésig is eljutottak.

Az eseménydús első félidő így gól nélkül zárult, de a folytatásban sem lassult a tempó. A fordulás után inkább a Majos dominált, időnként be is szorították a hazaiakat a kapujuk elé, de igazán veszélyes helyzetet ekkor sem tudtak kialakítani. A játékrész közepére aztán szinte megszűnt a középpálya, a párharcok és szabálytalanságok kerültek előtérbe. Ez a Szekszárd előtt is kínált lehetőségeket a pontrúgások révén, de ők sem tudtak élni velük.

A hajrában a vendégek egyre több kockázatot vállaltak, és a cserék is a támadóbb szellemű futball reményében történtek. A befejezések hatékonysága azonban továbbra sem javult, és ennek megfizették az árát. Egy, a végjátékban már ritkán előforduló szekszárdi átmenet végén Paksi húzta meg a jobb oldalt, centerezését pedig Arena Ármin értékesítette – megszerezve a vezetést és mint később kiderült, a győzelmet jelentő gólt. A Szekszárd ezzel hazai pályán az ötödik győzelmét járatta a szezonban, pontszámban utolérte vármegyei riválisát, és stabilizálta helyét a felsőházban.