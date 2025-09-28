szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

13°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
nb iii-as foci

6 órája

Egyetlen gól döntött, a Szekszárd házi gólkirálya a végén büntetett (képgalériával)

Címkék#Szekszárdi UFC#NB III-as foci#labdarúgás#Majosi SE

Az NB III-as focibajnokság vármegyei rangadóján a Szekszárd hazai pályán legyőzte a Majost.

Teol.hu

Jelentős érdeklődés övezte a vármegyei rangadót, amelyen a hazai pályán eddig százszázalékos Szekszárd fogadta az NB III Dél-Nyugati csoportjának legeredményesebb csapatát, a Majost. 

Minden egyes szabad labdáért nagy csata zajlott a Szekszárd és a Majos meccsén
Fotó: Makovics Kornel

Már az első percben adódott lehetőség a hazaiak előtt, amikor egy védelmi hiba nyomán megszerezhették volna a vezetést, de kimaradt a helyzet. Néhány minutummal később a vendégek előtt is ziccer adódott, ám ezúttal sem sikerült eltalálni a kaput. Ez megadta a mérkőzés alaphangját, és előrevetítette: a helyzetkihasználás kulcskérdés lesz. Bár mindkét oldalon akadtak további lehetőségek, gól nem született az első félidőben. 
A játék irányítását inkább a Majos próbálta magához ragadni. Többször is szép támadásokat vezettek, ám a kapu előterében rendre rossz döntések, pontatlan passzok vagy gyenge lövések követték a felépítést. Bognár Zsoltnak akadt ugyan dolga, de igazán nagy bravúrt nem kellett bemutatnia. Nagy védésre Vukman Donátnak sem volt szüksége, még akkor sem, amikor egyszer ki is cselezték. A szekszárdiak játéka inkább a hosszú indításokra és a második labdák megszerzésére épült, ezekből egy-egy lövésig is eljutottak. 
Az eseménydús első félidő így gól nélkül zárult, de a folytatásban sem lassult a tempó. A fordulás után inkább a Majos dominált, időnként be is szorították a hazaiakat a kapujuk elé, de igazán veszélyes helyzetet ekkor sem tudtak kialakítani. A játékrész közepére aztán szinte megszűnt a középpálya, a párharcok és szabálytalanságok kerültek előtérbe. Ez a Szekszárd előtt is kínált lehetőségeket a pontrúgások révén, de ők sem tudtak élni velük. 
A hajrában a vendégek egyre több kockázatot vállaltak, és a cserék is a  támadóbb szellemű futball reményében történtek. A befejezések hatékonysága azonban továbbra sem javult, és ennek megfizették az árát. Egy, a végjátékban már ritkán előforduló szekszárdi átmenet végén Paksi húzta meg a jobb oldalt, centerezését pedig Arena Ármin értékesítette – megszerezve a vezetést és mint később kiderült, a győzelmet jelentő gólt. A Szekszárd ezzel hazai pályán az ötödik győzelmét járatta a szezonban, pontszámban utolérte vármegyei riválisát, és stabilizálta helyét a felsőházban.

NB III Délnyugati-csoport, 9. forduló

Szekszárdi UFC–Planet Home Majosi SE 1–0 (0–0)
Szekszárd, városi sporttelep, v.: Virág (Nagy M., Sáfárik)
Szekszárd: Bognár Zs.– Egri, László M., Füredi, Lajkó– Lékó (Ágics, a szünetben), Major– Sütő (Budai, 89.), Paksi, Bartha– Arena Á. Edző: Juhász Máté
Majos: Vukman– Dávid Z., Pál M., Husvéth (Csepregi, 68.), Sági– Gellér, Fekete M. (Kajári, a szünetben), Ángyán (Hideg, 85.), Hatvani– Tóth M., Keresztes. Edző: Varga Balázs
Gólszerző: Arena Á. (85).

Szekszárdi UFC–Majos NB III-as labdarúgó mérkőzés

Fotók: Makovics Kornél

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu