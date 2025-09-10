szeptember 10., szerda

Betegen is dobogóra állt kedvelt városában Szemerei Levente

A budapestivel egy időben a lengyel fővárosban is rendeztek Wizz Air Félmaratont, ahol rajthoz állt Szemerei Levente. A Szekszárdi Sportközpont szedresi sportolója, aki meghívásra érkezett Varsóba, egy ukrán indulóval futott féltávig, de az erős kezdés megfogta, így a végére kicsit elfogyott, tudtuk meg edzőjétől, Szőke Gergőtől. Hozzátette, már napközben is érezte, hogy valami nincs rendben, másnapra le is betegedett. A 64:37 perces ideje így is az ötödik legjobb eredménye.

Szemerei Levente (sapkában) második lett a varsói Wizz Air Félmaratonon

Szemerei Levente szeptember 28-án visszatér Varsóba, ahol kétszeres címvédőként áll rajthoz maratoni távon. Idén még Spanyolországban ezen a távon, célja a jövő évi birminghami Európa-bajnokság. A legutóbbi kontinenstornára 2:14:30 óra volt a szintidő, Szemerei tavaly 2:10:43-ra javította az országos csúcsot.

 

