A legjobb magyar maratonistával futhatnak a Wizz Air Budapest Félmaraton résztvevői

A jubileumi verseny összes távjára 20 ezer résztvevőt várnak, az egyéni, félmaratoni mezőnyben az amatőr futók mellett az ország legjobbjai is rajthoz állnak, köztük lesz a maratoni táv hazai csúcstartója, Szemerei Levente is, akinek idén ez lesz az egyetlen hazai félmaratoni versenye.

Szemerei Levente triplázásra készül

Fotó: Fotó: TEOL

A Budapest Sportiroda (BSI) által szervezett esemény nem csupán az őszi futószezon grandiózus nyitánya, de egyben a Magyar Atlétikai Szövetség hivatalos országos bajnoksága is lesz. A jubileumi, 40. Wizz Air Budapest Félmaratonon dől el a „Magyarország 2025. évi Félmaraton Bajnoka” cím sorsa női és férfi kategóriában, egyéniben és csapatban egyaránt. Az indulók között lesz Szemerei Levente, aki 2024-ben 2:10:43-as idővel új országos csúcsot állított fel maratoni távon.

„Ez lesz az idei első félmaratoni versenyem, és egyben az egyetlen hazai ebben az évben. Budapest után még Varsóban és Valenciában állok rajthoz – mondta Szemerei Levente. – Nagyon készülök, szeretnék jó időt futni. Önmagában az is hatalmas motivációt jelent, hogy itthon, Budapesten versenyezhetek, az pedig különösen, hogy a 40. jubileumi eseményről van szó. Tavaly másodszor is sikerült itt nyernem, ami óriási élmény volt. Most szeretnék triplázni, a célom a harmadik győzelem.”

Az esemény iránti érdeklődést jelzi, hogy az előnevezések alapján a résztvevők száma megközelítheti a 20 ezret, ami új részvételi rekordot jelentene a verseny történetében (az eddigi csúcs: 16 150 fő, 2015-ben). A 21,1 kilométeres egyéni távra már a helyek 93 százaléka betelt.

„A 40. jubileum alkalmából rendkívüli érdeklődésre számítottunk, de az előnevezések száma minden várakozásunkat felülmúlta. A Wizz Air Budapest Félmaraton főszereplői az amatőrök, akik között gyakorlott futók és életükben most először indulók egyaránt lesznek. Plusz élmény lehet számukra, hogy egy mezőnyben teljesíthetik a távot a magyar bajnoki címért versengő profikkal” – nyilatkozta Kocsis Árpád, a BSI ügyvezetője.

A mezőnyben a hazai és külföldi futók mellett közéleti személyiségek is rajthoz állnak. A félmaratoni távot teljesíti többek között Ono Hikari, Japán nagykövete, Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója, valamint dr. Kovács Levente, az Óbudai Egyetem rektora.

A szervezők azokra is gondoltak, akik rövidebb távon tennék próbára magukat. A 21,1 kilométeres távot párban vagy akár háromfős váltóban is lehet teljesíteni és kiváló lehetőség a 10 kilométeres Szimpatika futam is.