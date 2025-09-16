Szoboszlai Dominik ellen is meccselt a megye I-es csapat új edzője

Mindössze két forduló után megtörtént az első edzőváltás a vármegyében: az NB III-ból tavasszal kiesett Dunaföldvári FC-nél már nem Váradi Sándor látja el ezt a szerepkört. A gárda a nyitókörben 6–3-ra kikapott a harmadosztályból visszalépő Bonyhád otthonában, majd egy héttel később Kakasdon maradt pont nélkül (1–4). A hétvégén már Kerekes Béla irányította a földváriakat, de a debütálása nem sikerült jól a Nagymányok-Majos ellen, 1–0-s vereség lett a vége.

Szoboszlai Dominik még nevelőegyesülete színeiben játszott Kerekes Béla földvári csapata ellen

Fotó: Dömötör Csaba

Holler Ferenc szakmai igazgató portálunk megkeresésére elmondta, Váradi Sándor a Holler UNFC U11-es és az az alatti korosztályt vette át (az előző szezonban az U19-es csapatot dirigálta). Hozzátette, a szakember kiváló pedagógiai érzéke miatt megérteti magát a gyerekkel és a szülők is elfogadják őt edzőnek, ami sokat jelent a klub identitását illetően.

Szoboszlai Dominik ellen dirigált

Kerekes Béla nem ismeretlen a dunaföldvári futballban, a 2010-es években már dolgozott az egyesületnél, az U17-es harmadosztályban – az NB III-as Bölcskei SE utánpótláscsapataként – a Holler UFC edzője volt. A 2016/2017-es idényben még Szoboszlai Dominik ellen is irányította a gárdát, a decemberi találkozót a Főnix Gold 8–0-ra nyerte Székesfehérváron. A Liverpool és a magyar válogatott kiválósága azon a meccsen öt gólt jegyzett.

Holler Ferenc az új trénerről megjegyezte: rendszerető, szigorú edző hírében áll, aki a kondicionális edzésekre helyezi a hangsúlyt. Hozzátette, ennek a fiatal keretnek erre van szüksége és ez előnyt jelenthet majd az ellenfelekkel szemben. Az új szemléletnek viszont – elmondása szerint – legalább öt hét múlva lehet eredménye.

A Dunaföldvár szombaton 16 órakor Bátaszéken szerepel, majd fogadja szomszédvári rangadón a bölcskeieket.