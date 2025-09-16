szeptember 16., kedd

Edit névnap

21°
+25
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Megvan az első edzőváltás

32 perce

Szoboszlai Dominik ellen is meccselt a megye I-es csapat új edzője

Címkék#Holler Ferenc#megyei I. osztály#Holler UNFC#Szoboszlai Dominik#Dunaföldvári FC

Megtörtént az első edzőcsere a Tolna vármegyei labdarúgásban. Az élvonalbeli Dunaföldvári FC csapatát néhány napja már Kerekes Béla vezeti, aki annak idején Szoboszlai Dominik ellen is irányította a klub korosztályos csapatát.

Teol.hu

Mindössze két forduló után megtörtént az első edzőváltás a vármegyében: az NB III-ból tavasszal kiesett Dunaföldvári FC-nél már nem Váradi Sándor látja el ezt a szerepkört. A gárda a nyitókörben 6–3-ra kikapott a harmadosztályból visszalépő Bonyhád otthonában, majd egy héttel később Kakasdon maradt pont nélkül (1–4). A hétvégén már Kerekes Béla irányította a földváriakat, de a debütálása nem sikerült jól a Nagymányok-Majos ellen, 1–0-s vereség lett a vége.

szoboszlai dominik dunaföldvári fc holler unfc holler ferenc
Szoboszlai Dominik még nevelőegyesülete színeiben játszott Kerekes Béla földvári csapata ellen
Fotó: Dömötör Csaba

Holler Ferenc szakmai igazgató portálunk megkeresésére elmondta, Váradi Sándor a Holler UNFC U11-es és az az alatti korosztályt vette át (az előző szezonban az U19-es csapatot dirigálta). Hozzátette, a szakember kiváló pedagógiai érzéke miatt megérteti magát a gyerekkel és a szülők is elfogadják őt edzőnek, ami sokat jelent a klub identitását illetően. 

Szoboszlai Dominik ellen dirigált

Kerekes Béla nem ismeretlen a dunaföldvári futballban, a 2010-es években már dolgozott az egyesületnél, az U17-es harmadosztályban – az NB III-as Bölcskei SE utánpótláscsapataként – a Holler UFC edzője volt. A 2016/2017-es idényben még Szoboszlai Dominik ellen is irányította a gárdát, a decemberi találkozót a Főnix Gold 8–0-ra nyerte Székesfehérváron. A Liverpool és a magyar válogatott kiválósága azon a meccsen öt gólt jegyzett.

Holler Ferenc az új trénerről megjegyezte: rendszerető, szigorú edző hírében áll, aki a kondicionális edzésekre helyezi a hangsúlyt. Hozzátette, ennek a fiatal keretnek erre van szüksége és ez előnyt jelenthet majd az ellenfelekkel szemben. Az új szemléletnek viszont – elmondása szerint – legalább öt hét múlva lehet eredménye.

A Dunaföldvár szombaton 16 órakor Bátaszéken szerepel, majd fogadja szomszédvári rangadón a bölcskeieket.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu