MK: megvan, mikor kezd a címvédő Paks, időpontot kapott a Dombóvár és a Majos meccse is

A Mol Magyar Kupa legjobb 64 csapata – köztük három Tolna vármegyei alakulat – a szeptember 13–14-i hétvégén lép pályára. A 3. fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz az első és a másodosztályú együttesek – az NB I-es gárdák itt még nem találkoznak egymással.

A pályaválasztó csapatok időközben döntöttek a meccsek időpontjáról. A címvédő – és kétszeres kupagyőztes – Paksi FC, amely vármegyei I. osztályú csapatot kapott, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályban szereplő Szajol KLK otthonában szeptember 13-án lép pályára. Szintén szombaton, hazai pályán fogadja a Majosi SE az NB III-as Gödöllői SK-t. Mindkét összecsapás 15 órakor kezdődik. Vasárnapra is jut egy találkozó: a Dombóvári FC szintén 15 órakor kezd majd a Martfűi LSE vendégeként.