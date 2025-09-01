szeptember 1., hétfő

Mol Magyar Kupa

MK: megvan, mikor kezd a címvédő Paks, időpontot kapott a Dombóvár és a Majos meccse is

Címkék#labdarúgás#Magyar Kupa#Paksi FC#Majosi SE

Teol.hu

A Mol Magyar Kupa legjobb 64 csapata – köztük három Tolna vármegyei alakulat – a szeptember 13–14-i hétvégén lép pályára. A 3. fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz az első és a másodosztályú együttesek – az NB I-es gárdák itt még nem találkoznak egymással. 

A pályaválasztó csapatok időközben döntöttek a meccsek időpontjáról. A címvédő – és kétszeres kupagyőztes – Paksi FC, amely vármegyei I. osztályú csapatot kapott, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei I. osztályban szereplő Szajol KLK otthonában szeptember 13-án lép pályára. Szintén szombaton, hazai pályán fogadja a Majosi SE az NB III-as Gödöllői SK-t. Mindkét összecsapás 15 órakor kezdődik. Vasárnapra is jut egy találkozó: a Dombóvári FC szintén 15 órakor kezd majd a Martfűi LSE vendégeként. 

 

