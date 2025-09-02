szeptember 2., kedd

Kérdések kereszttüzében

33 perce

Nyílt edzéssel egybekötött szurkolói ankétra várja drukkereit a Paks és a Szekszárd

Mindkét élvonalban szereplő Tolna vármegyei kosárlabdacsapat nyílt edzést, majd szurkolói ankétot tart szerdán.

Javában tart a munka az Atomerőmű SE-nél és a Tarr KSC Szekszárdnál is, mindkét csapat túl van két edzőmeccsek. A paksiaké felemásra sikerültek, előbb az NB I/B-s Fótot győzték le zárt kapus mérkőzésen (114–58), majd meglepetésre – immár szurkolók előtt – kikaptak az élvonalba visszajutó Kaposvártól (78–83). A szekszárdiak tornagyőzelemmel hangoltak a pénteki Sió Kupára: a brnói Kappa Kupán a szlovák Pöstyént (60–54) és a házigazdát is legyőzték (77–72). Most szurkolói ankéton találkozhatnak kedvenceikkel a szimpatizánsok.

Legutóbbi tavaly novemberben tartott szurkolói ankétot a Tarr KSC Szekszárd
Fotó: Kiss Albert

Nyílt edzés és szurkolói ankét

Szerdán a két csapatnál zajló munkáról és a kluboknál történt változásokról a drukkerek első kézből informálódhatnak. Az ASE Csarnokban 17.30 órától nyílt edzés keretén belül tekinthetik meg a szurkolók a csapatot, majd ezt követően ankétot tart a klub, aminek az első felében a játékosoktól, második felében a vezetőedzőtől és a szakosztályelnöktől kérdezhetnek a sportszimpatizánsok.

A szekszárdiak nyílt edzése 17 órakor kezdődik, majd 18.15-től baráti hangulatú ankétot tartanak a csarnok aulájában, ahol szurkolói kérdésekre is válaszolnak majd a játékosok, stábtagok. A klubvezetés arra kéri a drukkereket, hogy a [email protected] e-mail címre küldjék el kitől és mit szeretnétek megtudni.

 

A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
