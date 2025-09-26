szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

19°
+18
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Női kosárlabda NB I

37 perce

A KSC játékosai nem foglalkoznak a külső körülményekkel, a győzelem lebeg a szemük előtt

Címkék#TARR KSC Szekszárd#kosárlabda#csata

A női kosárlabda NB I alapszakaszának nyitófordulóját rendezik a hétvégén. A Tarr KSC Szekszárd idegenben kezdi menetelését.

Teol.hu

A női kosárlabda NB I alapszakasz nyitófordulójának első mérkőzésére a BEAC csarnokában kerül sor, a második találkozót azonban a Tarr KSC Szekszárd játssza a nyeretlenül kiesett Darazsak Sportakadémiát az élvonalban váltó Csata TKK ellen. 

A Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője, Magyar Bianka szerint csapata napról napra fejlődik
A Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője, Magyar Bianka szerint csapata napról napra fejlődik
Fotó: Makovics Kornel

Az Európa-kupa-selejtezőből a héten főtáblára jutott Szekszárd jelentős győzelmi esélyekkel várja az összecsapást. A legutóbb hatodik KSC nyári felkészülése jól sikerült, hiszen két kupagyőzelmet arattak Theodoreánék. Először a csehországi, brnói Kappa Kupa, majd a hazai rendezésű Sió Kupa újbóli megnyerésével bizonyították, hogy az újjáalakuló csapatban van perspektíva.  
„Örülök, hogy szezon első két fontos találkozóját sikerrel vettük, és tudtunk fejlődni játékban is – mondta Magyar Bianka, a KSC Szekszárd vezetőedzője. – Itt vagyunk az új bajnoki évad elején, nyilván vannak még homokszemek a gépezetben, de a csapat jól reagál és napról napra fejlődik. Abból a szempontból nem könnyű az újonc Csata ellen készülni, hogy mindössze egy napunk volt a regenerációra, ráadásul betegséghullám söpör végig a csapaton, több játékos kiesett emiatt. Egyelőre még nem tudjuk, hogy kik tudják vállalni a játékot. Az jellemző a csapatomra, hogy nagyon jó mentalitású játékosok alkotják, akik nem foglalkoznak a külső körülményekkel. Aki pályára lép, az igyekszik majd a maximumot nyújtani. Szeretnénk győzelemmel kezdeni a szezont, de akik korábbról emlékeznek a Csatára, azok tudják, hogy jó játékot játszanak. Nekik is négy légiósuk van, így első idegenbeli meccsünkön nem számítunk könnyű találkozóra.” 

A Tarr KSC Szekszárd a cseh Brandys csapatát búcsúztatta az Ek-selejtezőben

A legjobb négy közé igyekvő alakulatok közül az emlékezetes és fordulatos bajnoki döntőben a DVTK-t 1–2-es hátrányból 3–2-re legyőző soproniak Vasas elleni szezonnyitója hazai sikert ígér. A Magyar Kupa-címvédő és bajnoki ezüstérmes Diósgyőr – amely a héten sikerrel vette az Euroliga-selejtezőt – a Cegléd otthonában rajtol, a fogadóirodák kínálatában országos kettessel. A Djokics Zseljko irányította Pécsnek idegenben sem okozhat gondot a Dávid Kornél KA együttese. A nők mezőnyében – a férfiakéhoz hasonlóan – két szerdai játéknap lesz: rögtön szombat-szerda-szombat ritmusban kezdődik az alapszakasz, majd december 3-án rendeznek teljes hétközi fordulót.
Az 1. forduló programja, szombat: ELTE BEAC Újbuda–UNI Győr 15.00, Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd 17.00, Sopron Basket–Vasas Akadémia 18.00, VBW CEKK Cegléd–DVTK HUNTHERM 18.00, Dávid Kornél KA–NKA Universitas Pécs 18.00. Vasárnap: BKG-Prima Szigetszentmiklós–TFSE-MTK 17.00. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a teol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A TEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu