A KSC játékosai nem foglalkoznak a külső körülményekkel, a győzelem lebeg a szemük előtt

A női kosárlabda NB I alapszakasz nyitófordulójának első mérkőzésére a BEAC csarnokában kerül sor, a második találkozót azonban a Tarr KSC Szekszárd játssza a nyeretlenül kiesett Darazsak Sportakadémiát az élvonalban váltó Csata TKK ellen.

A Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője, Magyar Bianka szerint csapata napról napra fejlődik

Fotó: Makovics Kornel

Az Európa-kupa-selejtezőből a héten főtáblára jutott Szekszárd jelentős győzelmi esélyekkel várja az összecsapást. A legutóbb hatodik KSC nyári felkészülése jól sikerült, hiszen két kupagyőzelmet arattak Theodoreánék. Először a csehországi, brnói Kappa Kupa, majd a hazai rendezésű Sió Kupa újbóli megnyerésével bizonyították, hogy az újjáalakuló csapatban van perspektíva.

„Örülök, hogy szezon első két fontos találkozóját sikerrel vettük, és tudtunk fejlődni játékban is – mondta Magyar Bianka, a KSC Szekszárd vezetőedzője. – Itt vagyunk az új bajnoki évad elején, nyilván vannak még homokszemek a gépezetben, de a csapat jól reagál és napról napra fejlődik. Abból a szempontból nem könnyű az újonc Csata ellen készülni, hogy mindössze egy napunk volt a regenerációra, ráadásul betegséghullám söpör végig a csapaton, több játékos kiesett emiatt. Egyelőre még nem tudjuk, hogy kik tudják vállalni a játékot. Az jellemző a csapatomra, hogy nagyon jó mentalitású játékosok alkotják, akik nem foglalkoznak a külső körülményekkel. Aki pályára lép, az igyekszik majd a maximumot nyújtani. Szeretnénk győzelemmel kezdeni a szezont, de akik korábbról emlékeznek a Csatára, azok tudják, hogy jó játékot játszanak. Nekik is négy légiósuk van, így első idegenbeli meccsünkön nem számítunk könnyű találkozóra.”

A Tarr KSC Szekszárd a cseh Brandys csapatát búcsúztatta az Ek-selejtezőben

A legjobb négy közé igyekvő alakulatok közül az emlékezetes és fordulatos bajnoki döntőben a DVTK-t 1–2-es hátrányból 3–2-re legyőző soproniak Vasas elleni szezonnyitója hazai sikert ígér. A Magyar Kupa-címvédő és bajnoki ezüstérmes Diósgyőr – amely a héten sikerrel vette az Euroliga-selejtezőt – a Cegléd otthonában rajtol, a fogadóirodák kínálatában országos kettessel. A Djokics Zseljko irányította Pécsnek idegenben sem okozhat gondot a Dávid Kornél KA együttese. A nők mezőnyében – a férfiakéhoz hasonlóan – két szerdai játéknap lesz: rögtön szombat-szerda-szombat ritmusban kezdődik az alapszakasz, majd december 3-án rendeznek teljes hétközi fordulót.

Az 1. forduló programja, szombat: ELTE BEAC Újbuda–UNI Győr 15.00, Csata TKK–Tarr KSC Szekszárd 17.00, Sopron Basket–Vasas Akadémia 18.00, VBW CEKK Cegléd–DVTK HUNTHERM 18.00, Dávid Kornél KA–NKA Universitas Pécs 18.00. Vasárnap: BKG-Prima Szigetszentmiklós–TFSE-MTK 17.00.